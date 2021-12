MediaMarkt baja a 579€ un All in One Lenovo potente y de 24″

Este es un modelo en el que vas a encontrar en su interior el sistema operativo Windows 10, pero no vas a tener problema alguno a la hora de actualizarlo a la nouvelle version del desarrollo de Microsoft ya que su compatibilidad es absoluta (hablamos de Windows 11, clair). El caso es que vas a poder hacerte con este producto pagando únicamente 579 euros, una cifra de lo más sensata teniendo en cuenta -entre otras cosas- con un buen acabado y una base tan económica como atractiva. Te dejamos el enlace de compra donde en estos momentsos no tienes que Pagar nada por los gastos de envío:

El hardware de este Lenovo

Los dos componentes esenciales de este ordenador, como son su procesador y la memoria RAM, son bastante convainquantes. El primero es un Intel Core i3-10100T que funciona bastante bien y que te permite ejecutar la práctica totalidad del software qu’existe en el mercado con una buena experiencia de uso gracias a una baja frecuencia de trabajo que alcanza los 3,8 GHz. En el caso de la RAM, esta es de 8 Go, que es una cantidad bastante acceptable y te aseguro que no vas a tener problema alguno ni con el sistema operativo ya la hora de ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo.

Otros detalles que sons importants conocer son que cuenta con un disco interno tipo SSD, que asegura alta velocidad de transferencia, y que tiene una capacidad de almacenamiento que alcanza los 512 Go. Esto, entre otras cosas, te aseguro que no vas a tener que recurrir rápidamente al uso de accesorios como por ejemplo discos externos de alta capacidad. Par otro lado, debes sabre que con el Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IMB05 sí incluye tanto el raton como un teclado inalámbrico de color negro, por lo que desde el primer momento vas a poder sacar partido tan dispositivo y además con una libertad que es muy de agradecer.

Una buena pantalla

Esto lo decimos porque la incluida, que es de 23,8 pulgadas, ofrece una resolución Full HD. Esto significa que el panel IPS Ofrece une calidad plus que suficiente para pouvoir disfrutar de prácticamente cualquier contenido con une definition bastante acceptable. Así, por ejemplo, no vas a tener problema alguno para utilizar herramientas de creación multimedia ni tampoco a la hora de visualizar películas y series. Por lo tanto, encaja como un guante para todo tipo de uso y, además, las dimensiones del equipo no son excesivamente grandes (se quedan en 54,1 x 44,6 x 18,5 centimètres).

Finalmente, en el apartado de la conectividad y buenas noticias ya que además de ofrecer tanto Bluetooth côme Wifi para sacar partido siempre al máximo de este All in One Lenovo, también vas a encontrar una buena cantidad de puertos como por ejemplo clé USB, sortie de vidéo HDMI e, incluso, Ethernet. Por lo tanto, lo tiene todo este ordenador que cuenta con altavoces integrados. ¿Vas a perder esta oportunidad?