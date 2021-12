MediaMarkt baja al minimo esta afeitadora Braun con envío gratis!

Pocas cosas hay más desagradables en nuestro día a día que afeitarse con una afeitadora que funciona mal: tardamos más, el apurado no es bueno y, además, no irrita la piel. Para evitar estos problemas, siempre nos conviene contar con una buena herramienta como esta Braun Series 5 que viene con un descuento de locos. Non lo dejéis pasar !

Desde luego, Braun es toda una referencia si hablamos de máquinas de afeitar eléctricas. Y de entre todos sus cuidados y exitosos modelos, el Série 5 50-R1200S que hoy os traemos ocupa un puesto muy especial, situándose como uno de los más top de todo el mercado real. Un imprescindable dentro de nuestros accesorios de baño.

Consigue un mejor afeitador con esta Braun

Si te da pereza el afeitado o no estás satisfecho con tu maquina actual, estás en el lugar actual. Las 3 láminas flexibles que posee, harán que afeitarte sea más rápido y sencillo que nunca gracias a su precisa adaptación a los contornos faciales.

Est-ce que c’est cansado de la engorrosa limpieza de tu máquina de afeitar habituel? Con la Braun Series 5 50-R1200S no tendrás que preocuparte de ello, ya que su sistema Nettoyage facile permite una limpieza fácil y ágil sin necesidad de retirar el cabezal de afeitado. Otra de las virtudes de este modelos de Braun es la larga durabilidad de su batería. Su batería de iones de litio nos proporcionará hasta 3 semanas de afeitado. Y si se nos acaba la batería, este modelo cuenta con una opción de carga rápida, completando el proceso de carga en tan solo cinco minutos.

Esta afeitadora eléctrica de alta gama también nos ofrece la posibilidad de afeitarnos en mojado. Oui que el hecho de que mer 100% résistant al agua es un puntazo en mayúscula que, de seguro, todos agradeceremos en más de una ocasión.

Pero esto no es todo, ya que con la compra de la Braun Series 5 50-R1200S Recibiremos varios accessoires que, la verdad, nunca están de más. Entre ellos podemos contar con una recortadora de precisión para garantizar un apurado 100% eficaz, un capuchón protector que nos garantiza un mayor cuidado de nuestra herramienta, un enchufe inteligente con ajuste automático y una escobilla para retirarnos los pelillos se nos s queédos pedanga que del afeitado.

Aprovecha un descuento histórico

Si habéis llegado hasta aquí pensaréis que la Braun Series 5 50-R1200S debe de ser carísima al tener unas prestaciones de primer nivel. Pero nada más lejos de la realidad, ya que gracias a MediaMarkt puede ser nuestra por un precio de risa.

En concret, estamos hablando de un descuento del 27%, lo que nos permitirá ahorrarnos 30 euros. Por tanto, su precio actual se situa en los 75 euros. A flipado, non? Aucun es de extrañar, aucun todos los días uno se encuentra con una oferta tan potente aplicada a un producto de gama alta como es el caso de esta afeitadora eléctrica Braun. Una oportunidad de oro que, si somos inteligentes, no deberíamos dejar pasar por alto y menos ahora que llega ese momento del año en el que podemos permitirnos darnos algún que otro caprichito.