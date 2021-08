MediaMarkt et Amazon ont abaissé l’iPad le moins cher d’Apple pour que vous puissiez l’utiliser pendant ces vacances | La technologie

in

Si vous voulez une tablette très résistante, de bonne qualité et au meilleur prix, cet iPad de 8ème génération est en vente dans plusieurs magasins.

Si vous voulez aller à la plage ou en vacances où que vous alliez avec une nouvelle tablette sous le bras, c’est le moment de faire du shopping. Amazon et MediaMarkt se disputent la meilleure offre sur un iPad 10,2 pouces, car ils sont actuellement tout aussi réduits.

Cet iPad 10,2 pouces de 8e génération, le dernier disponible, coûte désormais 359 euros avec la livraison gratuite chez MediaMarkt. Il est disponible en blanc et en noir et avec 32 Go de stockage.

Cette nouvelle version de l’iPad conserve le design et la taille, bien qu’elle ajoute beaucoup plus de puissance grâce au processeur Apple A12 Bionic.

L’avantage de l’acheter chez MediaMarkt est que la livraison est gratuite, mais vous pouvez aussi demander une collecte gratuite dans l’un de ses magasins physiques si vous avez une clôture ou une marche. Cela vous fera gagner beaucoup de temps.

Il est également disponible pour le même prix, 359 euros sur Amazon. Le problème est qu’il est en vente car il n’y a pas de stock. Dès que d’autres unités arriveront dans les entrepôts d’Amazon, ils vous les enverront à ce prix, ce qui ne devrait pas prendre plus de quelques jours.

C’est l’iPad le moins cher que vous pouvez obtenir en ce moment et la dernière génération. Une bonne option non seulement pour regarder des films ou des vidéos, mais aussi pour naviguer, jouer à des jeux ou même lire des livres avec des applications telles que Apple Books ou Amazon Kindle.

L’iPad le plus basique que vous puissiez transformer en ordinateur portable

Cet iPad possède un écran de 10,2 pouces, mais c’est un modèle qui accepte le clavier officiel Apple grâce à ses connecteurs magnétiques. Ce clavier coûte 175 euros.

Bien que sur Amazon, vous puissiez trouver d’innombrables housses de clavier Bluetooth que vous pouvez aussi bien utiliser pour écrire tout type de texte et elles sont beaucoup moins chères.

Vous pouvez également utiliser un crayon Apple Pencil de première génération ou un crayon numérique compatible iPad pour prendre des notes ou dessiner. Et vous pouvez même ajouter une souris Bluetooth puisque iPadOS a longtemps accepté cet accessoire pour contrôler l’interface.

Cet iPad 10,2 pouces est l’iPad le moins cher que vous puissiez trouver et est parfait pour consommer du contenu comme des vidéos, des films, des séries, surfer sur internet, mais aussi pour jouer à toutes sortes de jeux. Un bon investissement si vous voulez une tablette pas chère et de bonne qualité.

Si vous décidez de l’acheter sur Amazon, vous pouvez l’emporter avec vous avec livraison gratuite et rapide s’inscrire à Prime. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 30 jours et sans engagement puisqu’il n’y a pas de type de permanence.

