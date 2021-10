MediaMarkt hunde el precio de un tele Samsung QLED de 55″

Sí ha llegado el momento en el que tienes que renovar la tele que utilizas en el salón de casa seguro que estás buscando alguna oferta que te permita hacerte con un modelo de buena calidad al mejor precio posible. Pues bien, te vamos a mostrar una posibilidad para conseguir modelo de Samsung que posiblemente será exactamente lo que estás buscando.

El televisor del que estamos hablando es el Samsung 55Q70AATXXC, un dispositivo que cuenta con una pantalla de 55 poulgadas que en principio más que suficiente para encajar en prácticamente cualquier sala. Este componente cuenta con un panel QLED que asegura una excelente calidad a la hora de mostrar cualquiera imagen a su máxima resolución: 4K. Por cierto, también el brillo está perfectamente tratado ya que se pueden alcanzar niveles extremadamente altos en toda la superficie de la pantalla. Por otro lado, es important destacar que hablamos de un modelo que es capaz de reproducir contenidos HDR10+ como los que existen las platesformas de video en la nube, como por ejemplo Netflix.

Lo antes mencionado deja bastante claro que esta Smart TV Samsung permite disfrutar al máximo de películas y series, algo que se ha converti es más que habituel en los hogares. Pero también esta es una tele encaja como un guante si quieres utilizarla con tu console, ya que ofrece opciones perfectas para sacar siempre el máximo partido como por ejemplo el ofrecer un puerto HDMI 2.1 Asegura una transferencia de imágenes que suficientemente rápida para que no tengas problema alguno en el retardo. Además, también incluye tecnología Synchronisation libre, lo que evita cualquier tipo de párpado molestia cuando estás en una partida.

Télévision Gran descuento por este

Ahora mismo en MediaMarkt puedes aprovecharte una rebaja del 15% respecto al precio que tiene habitualmente en dicha tienda online, lo que posibilita que únicamente tengas que pagar 789,65 euros para tenerla en casa… ¡y no tendrás que sumar nada por los gastos de envío ya que ahora mismo estos fils gratuité! Te dejamos el enlace que tienes que utilizar para no perder isa oportunidad y hacerte con un equipo que cuenta con sistema operativo Tizen lo que te permitirá instalar una buena cantidad de aplicaciones (donde no faltan todas las importantes para acceder a servicios streaming). La verdad, es que es una excelente oportunidad para conseguir un televisor de 55 pulgadas.

Connexion complète en esta Samsung

Este apartado deja de ser un dolor de cabeza en el caso de tener muchos accesorios que desseas utilizar con tu tele, ya que por ejemplo dispones de salida de audio optique numérique para poder utilizar cualquier barra de sonido avanzada que se te pase por la cabeza y, como no, tiene una buena cantidad de puertos HDMI (concretemente tres). A esto debes sumarle dos USB en los que conectar cualquier dispositivo de almacenamiento externo y todas las opciones inalámbricas que se demandan en la actualidad como son Bluetooth et Wi-Fi para poder Acceder a Internet de forma sencilla y sin cables.

Antes de finalizar es important mencionar que esta Samsung 55Q70AATXXC cuanta con une base de un único elemento, lo que sumado a unas dimensiones bastante contenidas (1.451,7 x 897,8 x 285,6 millimètres), qué vas a poder colocar el dispositivo sin problemas en el salón de tu casa. Aparte, el sonido no te va a frauder te llegó una potencia de 20 W y es estéreo… por lo que cumple con lo habituel que se demanda en una Smart TV hoy en día.