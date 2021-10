MediaMarkt rebaja 100€ un Smart TV TCL de 50″ avec Android

Una de las primeras cosas que debes saber este dispositivo es que tiene una pantalla de 50 poulgadas, lo que significa qué vas a disfrutar un amplio espacio a la hora de ver todo tipo de contenidos. Y, esto, actualmente es básico para no perderte detalle alguno de los eventos deportivos o de los juegos de las consolas. Con resolución 4K y con compatibilidad con HDR (amplio rango dinámico en los colores), La calidad de imagen que vas a conseguir en principio es más que suficiente para nota alguna mejora respecto a tu antiguo televisor.

Pero no acaban aquí las buenas noticias en el apartado multimedia de este TCL 50P618. Para empezar, incluye algunas tecnologías para optimizar cualquier imagen que muestra, como por ejemplo Micro Dimming PRO que divise en la estación zonas separadas toda la pantalla y adapta el brillant de forma automática en cada una de ellas para que siempre disfrutes de la mejor calidad posible al visualizar los colores. Aparte, en el apartado del sonido vas a disfrutar de un par de altavoces estéreo que ofrecen una potencia más que suficiente para adaptarse a salones de hasta 30 metros cuadrados y, además, son compatibles con Dolby.

Un sistema operativo diferencial

Algunos desarrollos que se utilizan en los televisores actuales aucun son especialmente completos y tienen algunas carencias que no se pueden solucionar instalando aplicaciones. Y esto para nada lo ocurre a esta tele TCL. Esto se debe a que utiliza Télévision Android, que es un desarrollo de Google que permite acceder a la tienda Play Store et esta forma descargar una gran cantidad de apps sin coste alguno. Además, su interfaz de usuario es muy sencilla de utilizar con el mando a distancia que llega con la Smart TV. En definitiva, qué vas a quedar plenamente satisfecho en este apartado ya que incluso podrás utilizar algunas opciones avanzadas con esta tele como por ejemplo Kodi o VLC.

Buena conectividad en esta tele TCL

Pour accéder à Internet este es un modelo que cuenta con opciones variadas como Wifi para no utilizar el cable alguno o, en cas à contrario, siempre puedes utilizar Ethernet En el caso de que sea esta tu interfaz de conexión favoriteita. Aparte, también podrás utilizar una gran cantidad de accesorios con este televisor ya que dispone de très ports HDMI; un par USB en el que podrás conectar discos duros externos con todo tipo de contenido multimedia; tiene salida de audio optique numérique que es adecuada para las barras de sonido; e, incluso, tiene toma de auriculares por si tienes que utilizarlos para no molestar a nadie. No le falta de nada !

Un detalle important que debes conocer es que pese a tener 50 pulgadas esta TCL 50P618, que tiene son especialmente elevadas ya que se quedan en tan solo 111,9 x 70,5 x 22,6 centimetros. Esto Consigue entre otras cosas debido a que los marcos son bastante pequeños, por lo que estéticamente este es un producto que llama bastante la atención.