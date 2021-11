MediaMarkt subit une attaque de ransomware qui a crypté tous ses serveurs, quelques jours après le Black Friday | La technologie

Selon plusieurs médias européens, la chaîne de magasins MediaMarkt a subi une attaque de ransomware majeure cet après-midi, détournant ses serveurs.

Au pire moment, ou peut-être précisément à cause de cela, les cybercriminels ont choisi cette date, MediaMark aurait été piraté au niveau européen.

On dit soi-disant parce que la multinationale allemande n’a pas publié de communiqué officiel, mais ils le confirment témoignages d’employés et de personnes familières avec le problème, comme le rapporte Omicrono.

Selon ce média, plus de 3 000 serveurs Media Markt à travers l’Europe ont été attaqués par des ransomwares qui a crypté toutes les informations.

Il s’agit de serveurs internes, c’est pourquoi les toiles continuent de fonctionner, mais les employés ne peuvent pas utiliser les ordinateurs, donc Ils ne peuvent vendre que ce qu’ils ont dans les magasins physiques pour le moment.

De plus, ne pas pouvoir utiliser les ordinateurs ils doivent remplir un modèle papier à chaque vente, afin de générer une facture.

Selon les experts consultés par Omicrono, le problème mettra des jours à se résoudre.

Un très grave préjudice pour MediaMarkt, deux semaines après le Black Friday, la campagne la plus importante de l’année, avec les soldes de janvier.

UNE ransomware Ce sont des logiciels malveillants qui pénètrent dans les réseaux informatiques de l’entreprise, et crypte toutes les informations sur les disques durs.

Décrypter des données sans connaître la clé de cryptage est pratiquement impossible. Pour cela les cybercriminels vendent cette clé aux victimes, pour un million.

Dans des cas comme celui-ci, le sauvetage peut coûter des millions d’euros. Les paiements sont généralement effectués en crypto-monnaies, qui sont anonymes et difficiles à suivre.

Bien que la police et les experts recommandent de ne pas payer, car il n’y a aucune garantie qu’ils vous donneront la clé plus tard, la plupart des entreprises finissent par le faire, de peur de perdre vos données.

La seule contre-mesure contre une attaque de ransomware est avoir des copies de sauvegarde des données, pour formater les disques durs infectés et récupérer les copies.

Mais dans le cas de MediaMarkt, qui vend des milliers de produits par jour, il est difficile de garder des sauvegardes à jour, bien qu’en théorie cela devrait être le cas.

Nous développerons l’actualité lorsque Media Markt publiera une déclaration officielle expliquant ce qui s’est passé.