Médias condamnés | Ligne électrique

Kyle Rittenhouse a été acquitté de toutes les charges cet après-midi, mais l’adjoint aux médias des démocrates a été de la même manière reconnu coupable d’à peu près toutes les formes de faute professionnelle et d’inconduite concevables dans un tel cas. Le mashup vidéo ci-dessous aborde le thème selon lequel Rittenhouse «a franchi les frontières de l’État» yada yada.

La vidéo dépeint de manière frappante l’analogue médiatique de la foule qui a consommé Kenosha en août 2020. Les démocrates et leur adjoint médiatique ont soutenu la foule et les émeutes tout en saccageant Rittenhouse. Joe Biden et d’autres ont faussement diffamé Rittenhouse en tant que « suprémaciste blanc ». Comme Garry Trudeau l’a dit dans sa bande de Doonesbury à l’époque, ils sont coupables, coupables, coupables.

Vidéo via Matt Taibbi & Matt Orfalea/Substack.