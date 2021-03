Les matins Mediaset sont divertis depuis près de 13 ans par Femmes et hommes et vice versa, mais les fans de émission de rencontres ils devront dire au revoircar le groupe de communication a annulé le programme.

Le format a subi différents changements tout au long de son histoire pour tenter d’améliorer son audience, mais finalement Mediaset a annulé l’émission, comme l’a confirmé Bluper.

Ainsi, le programme, créé en juin 2008 sur Telecinco, sera licencié peu de temps après près de 13 ans dans la diffusion qui n’a été interrompu que quelques mois par la pandémie.

13 ans de changements

En 2018, elle a fait le saut de la chaîne principale de Mediaset aux matinées de Cuatro, et peu de temps après, elle a connu un changement de présentatrice. Emma García a quitté le programme pour laisser la place à Toñi Moreno, qui était en charge de novembre 2018 à mars 2020 – à l’exception des mois de son congé de maternité, qui a été remplacé par Nagore Robles. Puis, après une interruption temporaire due à la pandémie, Jésus Vazquez C’est lui qui a succédé de septembre 2020 à nos jours.

De plus, en 2015, il a vécu un changement de société de production et Bulldog TV qui a commencé à produire l’émission en 2015 après Magnolia TV. En novembre 2017, également la mécanique a été modifiée de Femmes et hommes et vice versa, faisant les tronistas et les prétendants coexistait dans une maison et avoir les rendez-vous là-bas.

Dans un effort d’adaptation, le émission de rencontres a eu différentes versions spéciales comme Femmes et hommes Or, édition pour les personnes entre 60 et 90 ans qui n’a duré que trois émissions à l’antenne. Ils ont également créé Les tentations de MyHyV qui avait des participants et des célibataires de L’île des tentations pour partager quelques détails sur leur expérience dans le programme et leur vie actuelle.

La dernière torsion qu’ils ont donnée au format était en février, avec le premier trône gay et VIP avec Jorge Javier Vázquez. Le présentateur de Sauve-moi Elle a commencé avec impatience de sortir avec deux gars différents, mais il semble que son parcours dans l’émission n’ait pas servi à améliorer le nombre de téléspectateurs.