Mediaset entre pleinement dans le monde du jeu vidéo

Mediaset Spain a annoncé son lancement sur le marché du jeu vidéo avec la création de sa propre société de production, « Mediaset Games », avec laquelle il ouvrira de nouvelles formules d’exploitation de ses contenus et les exportera vers de nouveaux écrans tels que ceux des consoles vidéo, des ordinateurs et des appareils mobiles.

De plus, il prépare déjà le lancement de ses trois premiers titres basés sur les films Telecinco Cinema “Malnazidos”, “Way Down” et “Tadeo Jones 3 : La Malédiction de la Momie”, coproduit avec PlayStation Talents, développé par Gammera Nest et qui sortira pour PS4 ET PS5.

“Malnazidos” est, selon Mediaset, l’un de ses projets de films “les plus ambitieux” pour 2021, un film d’action-aventure avec une touche de genre fantastique se déroulant dans la guerre civile espagnole, qui arrivera avec son jeu vidéo officiel.

« Le jeu recréera les personnages principaux et les décors du film et développera l’esthétique à la fois des membres des deux camps opposés -national et républicain- ainsi que celui de leur ennemi commun, les zombies. Le joueur pourra prendre le contrôle d’un personnage du film, qu’il devra guider dans différentes missions jusqu’à ce qu’il atteigne l’objectif final : la survie », ajoute la note.

Avec le jeu vidéo “Way Dawn”, le joueur tentera de voler la Banque d’Espagne lors de la finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud; et le point de départ de “Tadeo Jones 3” conduira au moment où Tadeo découvre une momie égyptienne dans le Mexique antique et lorsqu’il ouvre son sarcophage, il libère une malédiction qui transforme son ami maman, Jeff le chien et le perroquet Belzoni en êtres maudits .

Le protagoniste doit parcourir le monde pour sauver sa vie dans un jeu développé par Gammera Nest, en étroite collaboration avec les producteurs du film d’animation.

Mediaset Games est né dans le cœur numérique de l’entreprise, afin d’atteindre le public le plus jeune avec la plus grande demande commerciale et avec l’approbation fournie par des années d’expérience dans la croissance de ses formats au-delà du petit et du grand écran.

Il s’agit de la création d’une nouvelle ligne d’activité qui complète l’univers du divertissement audiovisuel créé par Mediaset España ces dernières années, avec ses chaînes de télévision linéaires, ses plateformes numériques, son distributeur de contenus et son réseau de sociétés de production de contenus de divertissement, cinéma et séries. .

“Mediaset Games est l’évolution logique pour dynamiser notre souci constant de réaliser une exploitation globale de toutes les marques et qu’elles puissent sauter d’un écran à l’autre en fonction de chaque type de public, en l’occurrence en se concentrant sur le secteur du jeu”, explique David. Sanz Verjano, directeur du contenu pour la télévision numérique chez Mediaset Espagne.