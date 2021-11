MediaTek appelle Qualcomm avec le nouveau chipset phare Dimensity 9000

Que souhaitez-vous savoir

Le MediaTek Dimensity 9000 est une puce de 4 nm avec un noyau Arm Cortex-X2 de nouvelle génération. MediaTek prétend qu’il bat le Bionic A15 pour la vitesse et Google Tensor pour les performances de l’IA. Il permettra des taux de rafraîchissement jusqu’à 180 Hz, le lancer de rayons et des caméras 320MP. Parmi les autres nouvelles normes, citons Bluetooth 5.3, WiFi 6E 2×2 et des vitesses inférieures à 6 5G améliorées.

L’année dernière, MediaTek a dominé le marché des téléphones de milieu de gamme, alimentant une large gamme internationale de téléphones abordables. Mais il n’a jamais été aussi présent en Amérique du Nord, où les puces phares de Qualcomm occupent la grande majorité du marché. Maintenant, MediaTek prévoit de faire des percées avec le Dimensity 9000, un SoC 4 nm qui pourrait rivaliser avec le Snapdragon 898.

Jeudi, MediaTek a annoncé les composants derrière le Dimensity 9000 : One Arm Cortex-X2 (3,05 GHz), trois Cortex-A710 (2,85 GHz), quatre Arm Cortex-A510 (1,8 GHz), un processeur graphique Arm Mali-G710 MC10, et une unité de traitement AI avec quatre cœurs de traitement et deux cœurs flexibles.

C’est la même architecture Arm v9 et les mêmes cœurs que le Snapdragon 898 est censé utiliser, bien que la puce de Qualcomm puisse cadencer à des vitesses différentes. Le Cortex-X2 est censé offrir 35% de meilleures performances et 37% d’efficacité énergétique par rapport aux X1 trouvés dans les produits phares de 2021, tandis que l’A710 pourrait fournir une amélioration des performances de 10% et une efficacité énergétique 30% supérieure par rapport au Cortex-A78.

Tout aussi important, les 510 cœurs peuvent améliorer les performances et l’efficacité de l’apprentissage automatique (ML) de l’IA de 400% par rapport à l’A55, ce qui pourrait aider ces produits phares à rivaliser avec Google Tensor et le Pixel 6 pour les outils ML – MediaTek a spécifiquement déclaré que le Dimensity 9000 bat Tensor pour les vitesses de l’IA de 16%.

Yen-Chi Lee, directeur général adjoint des communications sans fil chez MediaTek, affirme que le Dimensity 9000 a des performances multicœurs égales à celles de l’A15 Bionic de l’iPhone 13 dans les performances de Geekbench, tout en surpassant tous les produits phares Android 2021 actuels.

De même, il a affirmé que le Dimensity 9000 maintient un FPS plus rapide dans Genshin Impact au fil du temps que les téléphones d’Apple, et que c’est le premier SoC à atteindre un score de 1 000 000 dans un test de référence AnTuTu.

MediaTek a décrit certaines des nouvelles fonctionnalités activées par le Dimensity 9000, qui pourraient indiquer quelles fonctionnalités les meilleurs téléphones Android de 2022 pourraient avoir. Par exemple, le Dimensity 9000 peut activer des taux de rafraîchissement de 180 Hz sur les écrans FHD ou de 144 Hz sur les écrans QHD. Nous sommes très curieux de voir si des produits phares en profiteront l’année prochaine, en particulier les téléphones de jeu ; il est également juste de craindre que des taux de rafraîchissement aussi rapides déciment rapidement une batterie de smartphone.

Le GPU Mali-G710 permet également le lancer de rayons. Des effets d’éclairage réalistes sur les téléphones seraient assez excitants, en particulier pour les joueurs qui utilisent régulièrement Xbox Cloud Gaming pour jouer à des jeux qui le prennent en charge.

Le MediaTek Dimensity 9000 débloquera également la prise en charge de la caméra jusqu’à 320MP, ainsi que l’enregistrement vidéo 4K simultané avec trois objectifs à la fois. Pour le moment, nous connaissons le puissant capteur 200MP de Samsung, mais une technologie encore meilleure pourrait être en route. Et après qu’Apple ait été impressionné par son nouveau mode cinématique sur l’iPhone 13, d’autres fabricants de téléphones pourraient améliorer leur jeu d’enregistrement vidéo l’année prochaine.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités activées, citons Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E 2×2 et un nouveau modem pour smartphone 5G qui, selon MediaTek, permettra « 3CC Carrier Aggregation (300MHz) 7Gbps downlink » pour des vitesses inférieures à 6 GHz améliorées.

Il ne nous reste plus qu’à attendre et voir quels téléphones utiliseront le Dimensity 9000 et où. Lee et le vice-président de MediaTek Corporate, JC Hsu, ont déclaré qu’ils s’attendaient à voir le premier téléphone Dimensity 9000 d’ici le premier trimestre 2022, mais ne pouvaient pas dire si la puce parviendrait aux États-Unis. Compte tenu de la popularité de MediaTek en Europe, il est plus probable qu’il y apparaisse en premier.

Nous sommes également curieux de voir comment cette puce rivalise avec la puce Snapdragon 898 et A16 Bionic. Jusqu’à présent, le Samsung Galaxy S22, le Motorola Edge 30 et le Xiaomi 12 devraient tous utiliser le 898.

