MediaTek Dimensity 9000 prétend battre Tensor, Snapdragon

MediaTek alimente de nombreux téléphones Android, mais les offres haut de gamme de la société n’ont jamais été à la hauteur de la gamme Snapdragon de Qualcomm. Cependant, le MediaTek Dimensity 9000 peut enfin changer cette histoire si les affirmations de l’entreprise s’avèrent vraies.

Lors d’un événement cette semaine, MediaTek a dévoilé le Dimensity 9000, qui est la puce la plus puissante de la société à ce jour. En termes de performances brutes, la puce sera apparemment environ 35% plus puissante que le Snapdragon 888 et aura 35% de meilleures performances GPU.

L’architecture de Dimensity 9000 est construite sur un processus de 4 nm utilisant un cœur Cortex-X2 à 3,05 GHz, trois cœurs Cortex-A710 à 2,85 GHz et quatre cœurs Cortex-A510 à 1,8 GHz, le tout intégré. Un GPU Mali-G710 est en utiliser, aussi, avec un APU composé de quatre cœurs de performance et de deux cœurs flexibles. Les cœurs APU sont utilisés pour l’IA.

Pour compléter les capacités de la puce, le processeur de signal d’image est un FAI Imagiq Gen 7, 18 bits qui peut capturer une image de 320 MP et transférer des données à 9 gigapixels par seconde. Le modem embarqué est capable de 5G, mais uniquement de la norme sub-6 et non de mmWave. Cela signifie que la puce ne sera probablement pas utilisée aux États-Unis, où les principaux opérateurs mettent l’accent sur mmWave 5G. La puce est également capable de Bluetooth 5.3 et Wi-Fi 6E.

Dans les applications d’analyse comparative, MediaTek affirme que le score multicœur de Dimensity 9000 est à peu près égal à celui de l’A15 d’Apple de l’iPhone 13 avec un score supérieur à 4 000. Cependant, MediaTek n’a divulgué aucune autre comparaison avec la puce d’Apple qui, de manière générale, a tendance à être considérablement plus puissante que les autres puces mobiles.

Pendant ce temps, sur l’accent de l’IA, MediaTek affirme que cette nouvelle puce bat Google Tensor. Dans l’état actuel des choses, Tensor a montré qu’il possédait les meilleures performances d’IA sur les puces mobiles. Cependant, MediaTek affirme qu’il battra Tensor à hauteur d’environ 16%, battant les dernières puces d’Apple de 66%, comme l’a souligné PCMag.

Bien sûr, à ce stade, nous savons maintenant à quoi ressemblera la puce Snapdragon de nouvelle génération de Qualcomm par rapport à cette offre, mais nous le saurons dans environ deux semaines. Pourtant, MediaTek fait clairement de grands progrès sur ses puces, et il sera intéressant de voir si cela se traduit par une adoption plus large.

