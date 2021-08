MediaTek Dimensity 920, Dimensity 820 : spécifications, fonctionnalités, téléphones, etc.

MediaTek a dévoilé deux nouveaux chipsets 5G dans sa populaire série Dimensity. La société a annoncé les nouveaux chipsets Dimensity 920 et Dimensity 810 comme les derniers membres de la famille 5G.

Les chipsets Dimensity 920 et Dimensity 810 sont tous deux construits sur des processeurs de fabrication 6 nm et présentent des améliorations par rapport à leurs prédécesseurs. Les deux téléphones prennent en charge un taux de rafraîchissement élevé jusqu’à 120 Hz, une matrice multi-caméras et sont livrés avec un multi-traitement hétérogène. Alors que le Dimensity 920 alimentera les téléphones haut de gamme de milieu de gamme, le Dimensity 810 alimentera les appareils économiques et de milieu de gamme.

(Crédit image : MediaTek)

Le deuxième chipset de la série Dimensity 900 comprend quatre Arm Cortex-A78 cadencés à 2,5 GHz et quatre Arm Cortex-A55 cadencés à 2,0 GHz. Il est construit sur le processus de fabrication 6 nm de TSMC. MediaTek affirme que le Dimensity 920 offre des performances de jeu jusqu’à 9% plus rapides que le Dimensity 900. L’une des principales caractéristiques du chipset est l’enregistrement vidéo. Le Dimensity 920 est capable de gérer l’enregistrement vidéo 4K HDR car il combine des techniques de réduction du bruit de pointe (3DNR + MFNR).

Poursuivant avec l’optique, le chipset MediaTek Dimensity 920 est également capable de gérer les caméras principales 108MP ainsi que la prise en charge de plusieurs matrices de caméras. Un tas de fonctionnalités de caméra centrées sur l’IA sont également incluses. En termes de mémoire, le SoC peut gérer LPDDR5 et UFS 3.1, ou la combinaison LPDDR4X et UFS 2.2.

De plus, en termes de connectivité, le Dimensity 920 propose une double SIM 5G, l’agrégation de transporteurs, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 et le GNSS (L1+L2). Il prend également en charge NavIC. En ce qui concerne les jeux, le GPU Arm Mali-G68 MC4 avec MediaTek HyperEngine 3.0 gère tout. Enfin, le processeur prend en charge la résolution Full HD+ et le taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz.

(Crédit image : MediaTek)

Troisième chipset de la série 800 après le Dimensity 800U et le Dimensity 820, le nouveau Dimensity 810 est construit sur un processus de 6 nm. Il s’agit d’un SoC à huit cœurs avec des cœurs de processeur Arm Cortex-A76 et Arm Cortex-A55 avec une fréquence maximale de 2,4 GHz. On dit qu’il est 20 % plus rapide que la génération précédente.

Dans le département visuel, le SoC prend en charge un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et un affichage FHD+. En termes de mémoire, le chipset prend en charge la RAM LPDDR4x et le stockage interne UFS 2.2 tandis que l’Arm Mali-G57 MC2 et MediaTek HyperEngine 2.0 gèrent le contenu de jeu et graphique. Le Dimensity 810 prend en charge l’agrégation de porteuses, la double 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, NavIC et une matrice multi-caméras jusqu’à 64 MP ainsi que des effets d’IA.

La société a confirmé que nous verrons les smartphones MediaTek Dimensity 920 et Dimensity 810 au troisième trimestre 2021. Peu de temps après le lancement, le PDG de Realme, Madhav Sheth a annoncé le lancement des smartphones alimentés par processeur Dimensity 810 一 cela pourrait être le prochain Realme 8i ou Realme 8s et nous devrions en entendre davantage dans les prochains jours.

