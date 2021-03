MediaTek est maintenant le plus grand fournisseur de chipsets pour smartphones au monde

MediaTek était le plus grand fournisseur de chipsets pour smartphones au monde en 2020, selon les données d’Omdia.Il était soutenu par ses chipsets bas et milieu de gamme.Les performances de Xiaomi et de Samsung ont également été de grands moteurs de croissance.

La plupart des entreprises technologiques ont connu des difficultés jusqu’en 2020, mais le fabricant de puces MediaTek a sans doute connu l’une des meilleures années de son histoire. Selon les données d’Omdia (via DigiTimes), l’entreprise a finalement dépassé les palmarès des expéditions de chipsets de smartphones pour la première fois de son histoire.

MediaTek aurait expédié 351,8 millions de chipsets pour smartphone en 2020, soit une augmentation de 113,8 millions par rapport à 2020. Il détient désormais une part de marché mondiale de 27,2%, contre seulement 17,2% en 2019.

Cette nouvelle ne devrait pas être une énorme surprise. En décembre, Counterpoint a rapporté que la société avait dépassé Qualcomm en tant que plus grand fournisseur de chipsets au monde. Il y avait alors des indications que la firme usurperait plus tard la firme américaine. Selon Omdia, la croissance serait due à l’accent mis par la société sur les smartphones d’entrée de gamme et de milieu de gamme.

Xiaomi et Samsung contribuent à la croissance de MediaTek

Cependant, MediaTek ne l’a pas fait tout seul. La plus grande poussée de croissance est venue de la croissance globale explosive de Xiaomi en 2020. C’était le plus gros client de MediaTek en 2020, qui aurait expédié 223% de smartphones en plus avec les puces de la société en 2020 qu’en 2019.

Oppo était le deuxième client de MediaTek en 2020. Il a expédié 55,3 millions d’appareils avec des chipsets MediaTek en 2020, contre 46,3 millions en 2019, selon le rapport.

Samsung a également vu la demande pour ses smartphones MediaTek augmenter de plus de 250% en 2020 par rapport à 2019. Une partie des téléphones de milieu de gamme moins chers de la société utilise des puces MediaTek.

Omdia s’attendrait à ce que MediaTek connaisse une nouvelle croissance en 2021, des personnalités comme Huawei et Honor étant également sur le point de rejoindre le train en marche du fabricant de puces.

