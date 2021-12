MediaTek étend son avance sur Qualcomm sur le marché des SoC pour smartphones au troisième trimestre : Counterpoint

La société taïwanaise a gagné des parts dans le segment bas-moyen des SoC 5G, bien que les SoC 4G LTE aient contribué à renforcer son avance.

MediaTek est resté le leader incontesté du marché dans le segment des systèmes sur puce (SoC) pour smartphones au troisième trimestre avec une part de 40%, selon les données de la société de recherche Counterpoint.

La part de marché de MediaTek est passée de 33% au cours de la période de l’année dernière en raison de la forte demande pour ses puces 4G et ses SoC 5G concurrents. La société taïwanaise a gagné des parts dans le segment bas-moyen des SoC 5G, bien que les SoC 4G LTE aient contribué à renforcer son avance.

La croissance continue de MediaTek a rendu difficile la tâche de Qualcomm de revenir à sa position de leader. Le fabricant de puces basé à San Diego, cependant, est en tête du marché des modems pour smartphones 5G. Qualcomm récolte également les avantages du double approvisionnement auprès des fonderies, marquant une croissance trimestrielle et annuelle des expéditions de SoC pour smartphones.

La part de marché de Qualcomm au troisième trimestre a diminué de 1 point de base à 27 %, selon les données de Counterpoint. La société, cependant, a connu une croissance séquentielle de 9 points de pourcentage en raison d’un double approvisionnement. Les livraisons de SoC pour Qualcomm ont augmenté à la fois sur le trimestre et sur l’année, a déclaré Counterpoint.

L’analyste de Counterpoint Research, Parv Sharma, a déclaré: « Qualcomm est en tête du marché de la bande de base 5G avec une part de 62%. »

« Il a bénéficié de la victoire du chipset modem bande de base 5G dans la série Apple iPhone 13 et de la demande pour ses chipsets SoC 5G complets, de la série phare 8 à la série 4 abordable. »

Counterpoint a prédit une augmentation de la part de marché de Qualcomm au quatrième trimestre grâce à son portefeuille de séries Snapdragon 7, 6 et 4.

Apple a conservé la troisième position au troisième trimestre avec une part de 15 %. La société de technologie basée à Cupertino a augmenté sa part de marché de 3 points de base et Counterpoints s’attend à ce qu’elle réalise de nouveaux gains au quatrième trimestre. Cependant, des pénuries de composants pourraient affecter les ventes d’Apple pendant la saison des festivals.

Le chinois Unisoc a poursuivi sa dynamique de croissance alors que sa part de marché est entrée à deux chiffres à 10 %. La clientèle de l’entreprise s’est élargie avec Honor, Realme, ZTE, Motorola et Transsion qui ont rejoint ses rangs. Il a également commencé à vendre des SoC pour la série Samsung Galaxy A.

Samsung, cependant, est passé de la quatrième à la cinquième position avec une part de 5% pour les puces Samsung Exynos.

