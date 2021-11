MediaTek fera une démonstration du Wi-Fi 7 au CES et vante une augmentation de la vitesse de 2,4 fois par rapport au Wi-Fi 6

Alors que nous commençons à peine à voir un afflux de routeurs Wi-Fi 6E en 2021, les fabricants de puces et de modems travaillent déjà d’arrache-pied sur la prochaine grande chose. Lors du sommet annuel des développeurs de MediaTek, la société a annoncé qu’elle ferait la démonstration d’un réseau Wi-Fi 7 au CES 2022.

James Chen, vice-président associé du marketing produit de MediaTek, a expliqué que le Wi-Fi 7 serait 2,4 fois plus rapide que le Wi-Fi 6 ou le Wi-Fi 6E, tous deux déjà incroyablement rapides par rapport aux normes actuelles.

Mais les augmentations de vitesse ne sont que l’un des futurs avantages du Wi-Fi 7. Chen a également expliqué (sans aucun détail concret) que cette nouvelle norme réduira considérablement la latence, ce qui aidera considérablement les applications comme les jeux où chaque milliseconde compte. Et curieusement, il a déclaré que le Wi-Fi 7 « jouerait bien » avec les réseaux Wi-Fi 7 de votre voisin, en utilisant une nouvelle technologie pour réduire les interférences des signaux à l’extérieur de votre maison.

Bien que MediaTek fasse la démonstration de la technologie au CES 2022 en janvier, Chen a précisé que la Wi-Fi Alliance est encore « très tôt dans le processus de normalisation Wi-Fi 7 » et qu’il ne pouvait pas divulguer la date précise à laquelle les normes Wi-Fi 7 sera finalisé. Mais il a suggéré que, bien que la norme soit « toujours en évolution », nous pourrions voir une « sortie au deuxième trimestre 2022 » des normes Wi-Fi 7. Nous nous attendons à un déploiement de la technologie en 2023 selon ce calendrier.

La question sera de savoir quels appareils prennent en charge le Wi-Fi 7. L’un des principaux inconvénients de l’achat d’un routeur Wi-Fi 6E en 2021 est que peu d’appareils prennent en charge les réseaux 6 GHz. Les nouveaux appareils sont plus susceptibles de le prendre en charge, mais les entreprises seront-elles également à l’épreuve du futur avec la prise en charge du Wi-Fi 7, ou est-ce trop avant-gardiste ?

