MediaTek Kompanio 900T : spécifications, fonctionnalités, appareils et plus

Le fabricant de chipsets MediaTek, qui a connu un immense succès avec les nouveaux chipsets Dimensity pour smartphones, a suivi l’introduction de Kompanio 1300T avec le lancement d’un nouveau chipset Kompanio 900T.

Le MediaTek Kompanio 900T est spécialement conçu pour les appareils portables à grand écran tels que les tablettes, les ordinateurs portables, etc. offrant des capacités de calcul puissantes et une faible consommation d’énergie. Ce nouveau chipset est construit sur un processus de fabrication de 6 nm et prend en charge la mémoire phare LPDDR5 et le stockage UFS 3.1. Il prend également en charge les écrans avec une résolution jusqu’à 2K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le nouveau MediaTek Kompanio 900T est un chipset Octa-core – comprenant deux cœurs ultra-performants Arm Cortex-A78 et six cœurs économes en énergie Arm Cortex-A55 couplés à un GPU Arm Mali-G68 pour les graphiques et MediaTek APU (processeur AI) pour cette puissance de calcul mobile supplémentaire. Le GPU prend en charge H.264, H.265 / HEVC et en décodage, il prend en charge H.264, H.265 / HEVC, MPEG-1/2/4, VP -9, AV1.

Le processeur peut gérer des écrans avec une résolution jusqu’à 2K (2000 × 1200) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce chipset offre une connectivité Internet ultra-rapide via le modem 5G intégré et 2×2 MIMO Wi-Fi 6.

Le modem 5G intégré prend en charge à la fois « les réseaux bimode autonomes (SA) et non autonomes (NSA) avec une couverture complète de la 5G inférieure à 6 GHz, ainsi que l’agrégation 5G à double porteuse et les services Voice over New Radio (VoNR) »”, indique l’entreprise.

La mémoire MediaTek Kompanio 900T LPDDR5 et le stockage UFS 3.1, le stockage le plus rapide disponible sur le marché actuellement. Pour la localisation et le suivi, le chipset est livré avec le support GNSS : GPS L1CA + L5 / BeiDou B1I + B2a / Glonass L1OF / Galileo E1 + E5a / QZSS L1CA + L5 / NavIC.

En termes d’optique, il peut gérer deux capteurs 20 MP ou un capteur 108 MP avec prise en charge de la vidéo jusqu’à 4K. Il prend en charge diverses normes de caméra populaires telles que le matériel vidéo HDR, 3X HDR-ISP, MFNR, 3DNR, AINR, Hardware Depth Engine, Warping Engine.

Ce chipset vise à offrir une solution viable aux personnes à la recherche d’appareils informatiques ou de tablettes abordables pour leur travail ou leur éducation à distance. Selon MediaTek, les appareils alimentés par le nouveau MediaTek Kompanio 900T seront bientôt disponibles sur le marché.