Mediatek monte dans le train du 4 nm avec son Dimensity 9000 et va éclipser Qualcomm | La technologie

La société de microprocesseurs basée à Taïwan a montré au monde son processeur le plus récent et le plus puissant, qui sera fabriqué par TSMC et doté pour la première fois d’un cœur ARM jamais utilisé auparavant.

Ceux d’entre nous qui aiment la guerre des processeurs vivent une époque incroyable. D’abord parce que les grands constructeurs sont plus homogènes que jamais (Intel VS AMD ou Mediatek VS Qualcomm par exemple), mais aussi parce que de nouvelles sociétés sont entrées en jeu.

Et bien qu’Apple ait beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, notamment dans le domaine des processeurs ARM, l’attention va aujourd’hui être portée par Mediatek, puisque la société taïwanaise vient de présenter son dernier et plus puissant processeur.

Le SoC s’appelle Dimensity 9000 et C’est la première puce au monde fabriquée dans le 4 nm de TSMC, à ce jour le meilleur procédé de fabrication au monde en termes d’efficacité et de performances.

Le processeur Mediatek peut se targuer d’avoir à l’intérieur le nouveau cœur ARM le plus puissant au monde, le Cortex-X2, qui pourra atteindre une puissance de 3,05 GHz à pleine charge.

En plus de ce grand noyau, le processeur porte trois Cortex-A710 à 2,85 GHz (haut rendement) avec quatre autres Cortex-A510 à 1,8 GHz (faible niveau de rendement).

Et à côté de ce puissant processeur, nous avons Puce graphique Mali-G710 à 10 cœurs avec prise en charge du Raytracing, et avec la compatibilité des écrans WQHD+ à 144 Hz ou Full HD+ à 180 Hz.

Quant à la RAM, le Mediatek Dimensity 9000 sera monté Mémoires LPDDR5X jusqu’à 7500 MHz, qui promet de donner une performance brutale dans le monde Android, à la hauteur des meilleures puces Qualcomm.

Il y a beaucoup de connectivité, La puce Mediatek est la première à intégrer Bluetooth 5.3 avec Dual-Link True Wireless Stereo Audio, il dispose du WiFi 6E 2×2, il est compatible avec la nouvelle norme GNSS Beidou III-B1C et c’est le premier SoC au monde qui permet de lire du contenu 8K natif au format AV1.

Bien sûr, ce nouveau SoC est compatible avec les réseaux 5G, conforme à la norme 3GPP Release-16, ce qui lui confère un pic de téléchargement théorique maximum de 7 Go/s.

Les premiers smartphones dotés de cette puce devraient arriver fin novembre et début décembre, selon l’entreprise.