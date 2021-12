MediaTek Pentonic 2000, c’est le processeur destiné à donner vie aux téléviseurs 8K et à 120 Hz | La technologie

Les téléviseurs à venir ont déjà un processeur à monter à l’intérieur, il s’agit du MediaTek Pentonic 2000 qui promet la prise en charge d’une résolution de 8K et d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

Lors du choix d’un téléviseur, la caractéristique qui prévaut sur les autres est la qualité du panneau et, c’est que cette fenêtre sur le monde numérique est celle qui nous permettra de voir et d’apprécier tout le contenu. Il existe de nombreux types de panneaux et cela dépendra également du degré de relâchement de notre poche.

Ce qui se passe, c’est qu’en se concentrant autant sur la qualité du panneau, d’autres composants sont négligés. Le processeur d’un téléviseur est presque ou plus important que la qualité de la dalle et, est-ce que, cette puce est destinée à tout faire fonctionner correctement à tout moment.

MediaTek a son nouveau processeur prêt pour les téléviseurs du futur ou, enfin, du présent. Le MediaTek Pentonic 2000 est une puce construite avec une lithographie de 7 nanomètres et est destinée à prendre en charge les téléviseurs offrant des résolutions 8K et des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

Il semble que MediaTek ait voulu tout faire avec son nouveau processeur et, à vrai dire, cela a du sens en regardant la génération actuelle de consoles. Tant la Xbox Series X que la Play Station 5 sont capables d’offrir jusqu’à 120 images par seconde, il est donc presque obligatoire d’avoir un panneau pour en profiter.

Bien sûr, la résolution 8K est encore pratiquement inconnue et il y a peu de contenu natif avec autant de pixels. Selon MediaTek, son Pentonic 2000 possède un multicœur qui intègre un moteur d’intelligence artificielle capable de redimensionner le contenu basse résolution de la meilleure façon possible.

En plus des avantages de mise à l’échelle et de taux de rafraîchissement, le MediaTek Pentonic 2000 prend en charge le stockage UFS 3.1 qui permettra un accès aux données beaucoup plus rapide qu’auparavant. La connectivité s’accompagne également d’une amélioration adaptée à la situation et prendra en charge le Wi-Fi 6E et jusqu’à 5G via SIM.

Pour le moment, aucune société de télévision ne s’est aventurée à confirmer qu’elle montera ce processeur dans ses nouveaux téléviseurs, nous devrons donc faire attention à voir qui est le premier.