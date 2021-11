Mediatek présentera le WiFi 7 au CES 2022, et assure qu’il sera plus rapide que le câble | La technologie

Peu de gens utilisent le WiFi 6, et encore moins le WiFi 6E, mais les entreprises développent déjà le WiFi 7, avec une utopie en tête : s’affranchir du câble.

On parle beaucoup de la connexion 5G, mais au final c’est une connexion que l’on n’utilise que lorsque l’on est loin de chez soi, et elle est plus déterminante pour les entreprises ou le milieu professionnel.

Les utilisateurs domestiques et les travailleurs sont liés au WiFi, le principal moyen de connexion à la maison ou au travail.

Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E a commencé à devenir populaire en 2020, et offre de nouvelles fonctionnalités telles que l’utilisation de la bande 6 GHz, une meilleure gestion des connexions simultanées, et des vitesses allant jusqu’à 9,6 Gbit/s.

Le WiFi 6 est le nouveau standard des connexions WiFi qui vient améliorer vos connexions sans fil en optimisant votre débit et la stabilité de votre navigation.

La plupart des gens utilisent encore le WiFi 5, car passer au WiFi 6 nécessite à la fois l’achat d’un nouveau routeur et que les appareils que nous utilisons soient compatibles avec le WiFI 6.

L’utilisation du WiFi 6E est encore plus réduite, une mise à jour de la norme avec quelques améliorations en termes de vitesse et de connectivité.

Mais les entreprises qui travaillent avec cette technologie développent déjà son successeur. MediaTek présentera le WiFi 7 au CES 2022, janvier prochain.

Cela a été annoncé lors de la conférence MediaTek Summit vendredi dernier, comme l’a rapporté PC Magazine.

Wi-Fi 7, qui s’appellera aussi 802.11be, veut être le premier standard sans fil à surpasser le câble.

Ses créateurs aspirent à atteindre 40 Gbps de vitesse de transmission, ce qui égaliserait des normes telles que USB 4.0.

Dans la diapositive que Mediatek a montrée lors de la conférence, et que vous pouvez voir sur la photo d’ouverture de l’actualité, certaines caractéristiques sont déjà révélées.

Sur la photo on voit que il sera 2,4 fois plus puissant que le WiFi 6E, avec latence plus faible et une amélioration de la gestion des interférences produites par d’autres liaisons, ou des objets avec lesquels elle entre en collision lorsqu’elle est transmise dans l’air.

Il a également été annoncé que WiFi 7 peut utiliser plus d’antennes en même temps, et ils n’auront pas besoin d’être concentrés dans différents points d’accès.

En outre, WiFi 7 pourra utiliser les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz en même temps. C’est-à-dire que nous n’aurons pas à choisir entre l’un ou l’autre et à n’en utiliser qu’un, comme auparavant.

Mais même si cette technologie est présentée en janvier, il faudra encore du temps pour la voir sur nos appareils. L’IEEE devrait approuver la norme pour une utilisation commerciale en 2024.