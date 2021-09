MediaTek surpasse Qualcomm et ses plans futurs incluent le Dimensity 2000 avec l’architecture ARM V9 | La technologie

MediaTek a obtenu des résultats spectaculaires cette année et il semble qu’il ait un bel avenir à l’horizon avec son nouveau processeur Dimensity 2000 qui lancerait l’architecture ARM V9.

En pleine crise des composants, MediaTek a réussi à surpasser son grand rival, Qualcomm. Ce petit jalon est plus qu’il n’y paraît. Ceux de MediaTek sont derrière Qualcomm depuis toujours et avoir avancé marque une voie à suivre pour la signature des processeurs.

L’histoire est simple : les semi-conducteurs sont rares, et aujourd’hui tout a besoin de puces. Vous n’avez pas besoin de régler trop de détails pour conclure que, au milieu du chaos, MediaTek a réussi à surmonter et à obtenir de bons résultats. Et, est-ce, selon les dernières données ; MediaTek a atteint une part de 43%.

Cette part représente près de la moitié du gâteau pour les processeurs mobiles, mais le fait intéressant est que Qualcomm garde un ration de 24%. Des entreprises comme Apple avec 14% et Samsung avec 7%. Comment MediaTek a-t-il connu un tel succès ? Si nous regardons le passé, nous constatons que jusqu’à il n’y a pas si longtemps, ses processeurs n’étaient pas bien reçus.

MediaTek a réussi à mettre les batteries ces dernières années et à proposer des processeurs de qualité pour les terminaux milieu de gamme. L’arrivée de la 5G a également profité à l’entreprise, qui a su s’adapter au marché en lançant des processeurs compatibles avec cette technologie de réseau dans des terminaux abordables..

L’avenir de MediaTek commence par une évolution constante au niveau de ses rivaux et met le Dimensity 2000 comme protagoniste. Ce processeur n’est pas encore une réalité, ce qu’on en sait, ce sont des rumeurs et des données isolées. Bien sûr, tout indique que ce sera le cheval de bataille que monteront les appareils haut de gamme qui misent sur MediaTek.

Le principal avantage de ce processeur est l’architecture qui en sortira. MediaTek pointe des voies avec le Dimensity 2000 et pourrait être basé sur l’architecture ARM V9, cela signifie qu’il aurait 4 transistors nanométriques. TSMC a beaucoup à voir avec le fait que ce processeur arrive avec cette architecture et, c’est que les deux sociétés ont de bonnes relations.

Étant un peu plus technique, L’architecture ARM V9 impliquerait l’arrivée de nouveaux cœurs hautes performances connus sous le nom de Cortex-X2. Les chiffres qui ont été donnés en termes d’amélioration des performances par rapport à la version précédente représentent 16% par rapport au Cortex-X1. Ce n’est pas tout, en mesurant en mononoyau la puissance serait supérieure à celle de l’Intel Core i5-1135G7.

Le smartphone milieu de gamme avec un écran AMOLED 6,43″ 90Hz, 5G, 8/12 Go de RAM, 128/256 Go, un appareil photo 50 mégapixels et bien plus encore.

Il n’y a aucun type de test qui garantit la crédibilité des données, mais ARM a fait remarquer que ce que MediaTek a en main est quelque chose à prendre en compte. De plus, le Dimensity 2000 serait le premier processeur à lancer cette méthode de fabrication et d’architecture., Qualcomm et Apple vont très probablement continuer sur la même voie pendant un certain temps.

Il faudra attendre que MediaTek présente ce processeur pour pouvoir connaître en détail toutes ses caractéristiques. La seule chose sûre est que l’avenir s’annonce intéressant au niveau des processeurs et de la concurrence, il va falloir suivre de près ce que les constructeurs ont entre les mains pour pouvoir tester leurs nouveautés.