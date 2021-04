Médiation pré-institutionnelle, abolition du Comité d’appel de la propriété intellectuelle pour aider les MPME à rendre justice rapidement: ministère de la Justice

La médiation pré-institutionnelle a été introduite en insérant l’article 12A dans la loi de 2015 sur les tribunaux de commerce (Image: Bloomberg)

Facilité de faire des affaires pour les MPME: La médiation pré-institutionnelle, qui a été introduite par l’insertion de l’article 12A dans la loi de 2015 sur les tribunaux de commerce, pour permettre aux entreprises d’accélérer le règlement des litiges commerciaux, est très importante pour que les MPME aient une justice rapide étant donné le long temps pris dans les litiges devant les tribunaux, selon à GR Raghavendra, co-secrétaire, Département de la justice, Ministère du droit et de la justice. «Si (il y a) une violation des droits de propriété intellectuelle, nous voulions une justice rapide étant donné que notre litige peut prendre un certain temps. Nous voulions qu’un mécanisme de médiation volontaire soit introduit, ce qui est très important pour toutes les MPME », a déclaré Raghavendra lors d’un webinaire organisé par CII à l’occasion de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, lundi.

Surtout, le gouvernement avait promulgué une ordonnance le 4 avril 2021 pour abolir cinq tribunaux d’appel, dont le Conseil d’appel de la propriété intellectuelle (IPAB) qui s’occupait des différends entre organisations en matière de propriété intellectuelle (PI). Cette décision visait à rationaliser la prestation de la justice sans trop de retard tandis que les hautes juridictions, les tribunaux de commerce, etc., dans le pays, sont susceptibles de se saisir des litiges liés à la propriété intellectuelle. «L’abolition de l’IPAB et la mise en place du banc commercial à juge unique de la Haute Cour pour traiter ces affaires (de PI) est une situation gagnant-gagnant pour les MPME», a ajouté Raghavendra.

Cependant, en matière de contrefaçon de brevets, les MPME ont sollicité la nomination d’experts indépendants pour avis devant le tribunal au lieu d’experts retenus par les parties «intéressées». «Lorsqu’un brevet indien est violé, le mode de résolution des litiges aboutit généralement à des tribunaux de grande instance. Le système juridique actuel a peut-être besoin de quelques réflexions. Il y a des cas où des années ont dépassé l’expiration du brevet et que le procès est toujours en cours depuis des décennies. La plupart, sinon la totalité, des droits de propriété intellectuelle nécessitent un expert dans ce domaine pour vraiment les comprendre en profondeur. Mais le système juridique indien ne dispose d’aucune portée permettant à un expert indépendant ou gouvernemental / judiciaire dans le domaine de se prononcer devant le tribunal. Ce ne sont que des experts retenus par les parties «intéressées» pour donner des avis sur «leur» expertise qui est généralement en faveur de la partie qui les a retenues. Le tribunal devrait avoir le droit de nommer un expert, au lieu de dépendre d’experts embauchés par les parties «intéressées» », a déclaré Shilpan Patel, président d’Arrow Green Tech.

Patel a souligné qu’il existe par défaut un parti pris national parmi les gens et que les juges et les représentants du gouvernement ne sont pas à l’abri. Cela pourrait en quelque sorte être un défi pour les petites entreprises. Par exemple, les chances de dire, par exemple, un juge non indien dans une cour internationale, de rendre un verdict juste ou favorable à une partie indienne sont minces, c’est le moins qu’on puisse dire. «Aucun fonctionnaire gouvernemental, aucun juge, aucun membre du personnel du bureau des brevets ne peut être totalement immunisé contre un certain degré de partialité nationale. et si vous êtes une petite entreprise avec une portée et un capital insuffisants pour embaucher un cabinet d’avocats local prestigieux, les choses deviennent plus complexes et plus longues, c’est le moins qu’on puisse dire. Un certain type de soutien et de soutien du gouvernement est essentiel dans de tels cas si nous voulons protéger les droits de propriété intellectuelle détenus par des entités indiennes, en dehors de l’Inde, pour protéger et encourager les innovateurs en herbe. »

