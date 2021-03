Medicaid pour les enfants pourrait s’autofinancer et sauver des vies

L’un de mes types d’articles préférés en sciences sociales est celui des études qui examinent les effets à long terme de certaines politiques gouvernementales adoptées des décennies plus tôt.

L’économiste de la Fed de Minneapolis, Andrew Goodman-Bacon, a récemment publié un classique du genre, examinant comment le déploiement de Medicaid à la fin des années 1960 a affecté les personnes qui étaient des enfants à l’époque.

Si vous bénéficiez d’une assurance maladie dans le cadre du programme lorsque vous étiez enfant, a-t-il découvert, vous étiez moins susceptible de mourir jeune; vous étiez plus susceptible d’avoir un emploi et moins susceptible d’avoir un handicap à l’âge adulte; et tous ces avantages ont en fait permis d’économiser de l’argent du gouvernement.

Aujourd’hui, Medicaid est l’un des programmes de bien-être les plus importants et les plus critiques, offrant une assurance maladie gratuite à près d’un quart des Américains. Mais à l’époque, c’était une sorte de programme jeté ensemble, une tentative du président de House Ways and Means, Wilbur Mills, lors des négociations sur la législation visant à créer Medicare pour apaiser les sceptiques qui pensaient que le gouvernement fédéral ne devrait subventionner les soins de santé que pour les personnes à faible revenu. à travers les états. (One Nation, Uninsured de Jill Quadagno a une longue histoire de ces négociations.)

Wilbur D. Mills de l’Arkansas en 1971. Bob Daugherty / AP

Mills a conçu Medicare Part A pour faire appel aux gauchers qui voulaient un programme d’assurance sociale traditionnel financé par les charges sociales, et Medicaid en tant que composant basé sur l’État, en s’appuyant sur une loi antérieure sur la couverture santé qu’il avait écrite avec le sénateur Robert Kerr (D-OK) appelé la loi Kerr-Mills.

Mais Kerr-Mills avait été un échec misérable qui couvrait moins de 1% de la population âgée ciblée. Donc, cette fois, la loi a ajouté une exigence que les États couvrent tout le monde actuellement sur leurs programmes de protection sociale.

Les États, à l’époque comme aujourd’hui, avaient des règles très différentes quant aux personnes couvertes par leurs programmes de protection sociale. Dans son article, Goodman-Bacon exploite ce fait pour comparer les résultats de la vie des enfants dans les États avec un bien-être plus généreux (qui a connu une plus grande augmentation de la couverture sanitaire en raison de Medicaid) avec les résultats pour les enfants dans les États avec un bien-être plus radin (qui a connu une augmentation plus faible. ).

Il y a un problème méthodologique ici: et si les États qui avaient des programmes d’aide sociale plus généreux au départ étaient déjà de meilleurs endroits pour que les enfants grandissent – même sans Medicaid? Goodman-Bacon aide à contourner ce problème en utilisant une conception «différences dans les différences», qui permet de tenir compte des différences entre les états entrant dans le déploiement de Medicaid.

Les résultats soulignent non seulement la valeur de Medicaid en tant que politique, mais aussi l’importance plus grande de résister au court-termisme lors de la réflexion sur la politique.

Medicaid for Kids est rentabilisé

Goodman-Bacon a constaté qu’obtenir Medicaid en tant que jeune enfant sauve des vies: il réduit la mortalité dans la population touchée. Cela réduit également les taux d’invalidité et les prestations d’invalidité, ce qui est logique si la santé des bénéficiaires s’est améliorée. Cela augmente également l’emploi des bénéficiaires une fois qu’ils grandissent.

Cela aide tellement, en fait, que cela permet au gouvernement d’économiser de l’argent à long terme. Les avantages fiscaux de la politique pour le gouvernement, conclut Goodman-Bacon, s’élevaient à environ 200 milliards de dollars (en dollars de 2017) si vous calculiez la valeur actuelle nette en 1965, comparativement à un coût de couverture d’environ 92 milliards de dollars.

Goodman-Bacon n’est pas le seul économiste à trouver des politiques sociales gouvernementales qui ont permis d’économiser plus d’argent qu’elles n’en coûtent.

Le Dr Richard Long traite un jeune bénéficiaire de Medicaid en 1995.Steve Liss / The LIFE Images Collection via .

Il y a quelques années, j’ai écrit à propos d’un article de Nathaniel Hendren et Ben Sprung-Keyser de Harvard qui a trouvé un certain nombre de politiques qui ont permis d’économiser de l’argent du gouvernement, et donc un rendement social infini (s’il n’y a pas de coût pour le gouvernement, le dénominateur est zéro, et cela vous amène à l’infini). Une première version de l’article de Goodman-Bacon était en fait l’une des estimations qu’ils incluaient.

Dans l’ensemble, ils ont estimé que les programmes destinés à aider les jeunes adultes à entrer et à payer pour l’université avaient des retombées infinies. Il en est de même pour les programmes visant à égaliser le financement entre les écoles à majorité non blanche et à majorité blanche. Maintenant, nous pouvons ajouter Medicaid pour les enfants (MediKids? Kidcaid? Je vais y travailler) à la liste.

La chose évidente à retenir ici est que Medicaid / Medicare national pour tous les enfants pourrait être une bonne idée.

Pourquoi les gouvernements sont-ils si myopes?

Mais je pense que le plus grand défi que soulève le travail de Goodman-Bacon, Hendren et Sprung-Keyser est le suivant: si ces programmes se chiffrent effectivement à des billets de plusieurs milliards de dollars sur le trottoir, pourquoi les gouvernements ne les ramassent-ils pas?

J’ai quelques théories. Le plus élémentaire est l’information limitée. Les décideurs politiques en 1965 ne pouvaient pas être sûrs que Medicaid économiserait autant d’argent à l’avenir, ils ne pouvaient donc pas utiliser cela comme un paiement.

Le second est un manque de lissage budgétaire – les gouvernements ne peuvent pas toujours utiliser les revenus qu’ils auront à l’avenir ou qu’ils avaient dans le passé pour financer les dépenses courantes. Le gouvernement est soit incapable, du fait du fonctionnement du Trésor, soit réticent à utiliser l’argent économisé en 1987 pour payer la couverture sanitaire en 1966.

Un troisième concerne les incitations politiques à court terme. La carrière de Wilbur Mills a pris fin après que lui et une danseuse exotique nommée Fanne Foxe aient été arrêtés par la police alors qu’il conduisait ivre à Washington, DC, et Foxe a tenté de s’échapper en sautant dans le bassin des marées. Cela s’est produit en 1974 et Mills a perdu son poste de président peu de temps après. Son mandat n’a pas duré assez longtemps pour qu’il profite politiquement des effets à long terme de Medicaid.

C’est un… exemple inhabituel, mais l’incapacité de Mills à considérer les conséquences à long terme de ses actions est malheureusement typique de beaucoup de politiciens. La plupart ne sont pas disposés à attendre plus de 50 ans pour voir si leurs programmes fonctionnent pour les gens. Habituellement, ils sont sur des horaires de réélection qui ne le permettent pas.

Une quatrième raison est la scission au sein du gouvernement. Goodman-Bacon examine les dépenses gouvernementales dans leur ensemble, mais les décideurs politiques axés sur Medicaid peuvent ne pas considérer que l’argent qu’ils y dépensent pourrait réduire les dépenses pour quelque chose comme le programme d’assurance invalidité de la sécurité sociale, car il s’agit d’un programme distinct avec son propre fonds fiduciaire.

Une version plus complexe de ce problème se poserait dans des situations où différents niveaux de gouvernement sont impliqués: si Medicaid économisait de l’argent aux gouvernements locaux, par exemple en réduisant l’emprisonnement, cela ne rendrait probablement pas le gouvernement fédéral ou les gouvernements des États plus susceptibles de le financer. Ils n’en tirent aucun avantage.

Toutes ces raisons ont du sens. Mais nous pourrions vouloir trouver des moyens de les atténuer, de sorte que les gouvernements sont plus susceptibles de manger ce genre de repas gratuits.