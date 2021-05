Médicament contre le coronavirus 2-DG: un signe de tête du régulateur coupe peu de glace avec les médecins; les experts signalent des données cliniques peu fiables

Cependant, selon les détails téléchargés sur le registre des essais, seuls 40 patients ont participé aux essais de phase 2.

Alors même que le gouvernement central a lancé le médicament 2-DG (2-désoxy-D-Glucose) qui, selon lui, réduit le temps de récupération et les besoins en oxygène des patients atteints de coronavirus, une grande partie d’experts et de la fraternité médicale ont exprimé des doutes sur l’efficacité. du médicament. Selon un rapport d’Indian Express, le médicament lancé a déjà été utilisé dans le traitement du cancer et aide à prévenir le processus de glycolyse par lequel le virus qui se réplique obtient de l’énergie. Même si le médicament semble être la bonne prescription en théorie, les médecins et de nombreux experts de la santé ont déclaré qu’en l’absence de données cliniques solides, ils ne pouvaient pas l’utiliser pour les patients atteints de coronavirus.

Le médicament lancé par l’Organisation de développement de la recherche pour la défense (DRDO) en association avec le grand laboratoire pharmaceutique Dr Reddy’s Laboratories est basé sur un article rédigé par une équipe de chercheurs de l’Institut de recherche Patanjali de Haridwar. L’article qui n’a pas fait l’objet d’un examen par les pairs a Acharya Balakrishna, président, Patanjali Ayurved comme auteur principal. L’article a également été cité dans le numéro de janvier-février 2021 du Indian Journal of Medical Research du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR). D’autres auteurs du document de recherche comprennent une majorité de membres associés à l’Institut Patanjali et certains membres de l’Institut de technologie de la Vivekanand Education Society, de l’Institut Jain Vishva Bharati et du SIMATS basé à Chennai, de l’Institut Saveetha des sciences médicales et techniques.

Le Dr Shashank Joshi, membre du groupe de travail Maharashtra Covid, a déclaré à l’Indian Express qu’il préférerait uniquement utiliser le médicament en mode recherche jusqu’à ce que davantage de données soient disponibles dans le domaine public. Le Dr Joshi a également déclaré que les essais cliniques n’avaient pas été menés pour des diabétiques et des patients souffrant de coronaropathie.

Le directeur de l’hôpital Lok Nayak Jai Prakash Narayan (LNJP), Suresh Kumar, a déclaré à l’Indian Express qu’il fallait surveiller les performances du médicament chez les patients qui se sont vu prescrire le médicament. Refusant de prescrire le médicament pour le moment, le Dr Sumit Ray, chef des soins intensifs à l’hôpital Holy Family, a déclaré à l’Indian Express qu’il existe une mer de différence entre la valeur théorique et les résultats cliniques et que l’équipe de chercheurs n’a montré aucun résultat clinique significatif. jusqu’à présent.

Outre le manque de données cliniques significatives, les experts de la santé ont également signalé un manque de transparence dans l’approbation réglementaire accordée au médicament. L’Indian Express a rapporté que selon le communiqué de presse publié par le ministère de la Défense, la phase 2 de l’essai clinique sur le médicament comptait un total de 110 patients. Cependant, selon les détails téléchargés sur le registre des essais, seuls 40 patients ont participé aux essais de phase 2. Même après le passage de plus de 20 jours depuis que l’autorisation d’utilisation d’urgence a été accordée à la 2-DG par le régulateur du médicament, le procès-verbal de la réunion du comité d’experts sur les sujets n’a toujours pas été rendu public par le régulateur.

