Médicament générique ou de marque: sont-ils vraiment les mêmes? | Vie

Vous avez pris une certaine marque de médicament toute votre vie, et soudain votre médecin vous en prescrit un générique, déclarant que «c’est la même chose». Vous allez à la pharmacie d’Espidifen, mais il s’avère que son équivalent générique vaut presque la moitié. Quel est le meilleur, un médicament générique ou un nom de marque? Nous essaierons d’expliquer les différences une fois pour toutes.

Un médicament générique est bioéquivalent à un médicament de marque. En termes simples, il s’agit d’une version avec les mêmes composants chimiques et le même effet que la marque correspondante.

Au début, le médicament a été recherché et développé par une société pharmaceutique, et en le brevetant, elle seule peut le vendre. Mais en médecine, les brevets ont tendance à durer moins longtemps que dans d’autres secteurs. Le plus normal, c’est qu’ils durent environ 10 ans en moyenne. Après cette période, toute autre entreprise peut créer son propre médicament en utilisant cette formule, créant ainsi des médicaments génériques. Mais attention, quoi Bien qu’ils aient le même effet, ils ne sont pas les mêmes. Voyons cela en détail.

Parfois, les différences entre certains médicaments ne sont pas évidentes, et cela est particulièrement vrai avec l’aspirine, l’acétaminophène et l’ibuprofène.

Les médicaments génériques doivent passer une série de tests pour vérifier qu’ils sont aussi efficaces que le nom de marque correspondant. En Espagne, ils sont réglementés par la loi 29/2006 sur les garanties et l’utilisation rationnelle des médicaments et des produits de santé et par le décret royal 1345/2007.

Ils doivent répondre à une série d’exigences:

Même principe actif: les composants chimiques et l’effet pharmaceutique du générique doivent être identiques à ceux du médicament d’origine.

Même biodisponibilité: Ces données indiquent le taux d’absorption dans le sang, c’est-à-dire l’efficacité du médicament. Il est admis que le générique est au plus 20% plus lent à prendre effet. En d’autres termes, si le nom de marque prend 100 minutes pour entrer en vigueur, le générique devrait prendre un maximum de 120 minutes.

Même système d’administration: bien que la génétique puisse avoir une taille ou une couleur différente, elle doit être fournie de la même manière que la génétique officielle, soit en gélules, sachets, comprimés, etc.

Ils doivent être autorisés par l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé: Comme nous l’avons mentionné, les génériques doivent être approuvés avant, après avoir passé différents tests.

Avantages du médicament générique

Le principal avantage du médicament générique est qu’il produit le même effet, mais est moins cher. En effet, en plus de ne pas avoir de coûts supplémentaires pour la publicité, la conception, etc., l’emballage a tendance à être plus conventionnel, et certains extras que les médicaments de marque portent sont éliminés, comme nous le verrons ci-dessous.

Avantages du médicament de marque

Comme pour les autres produits, dans un médicament de marque, vous payez la marque, des frais parce que cette marque fait de la publicité (les publicités de médicaments que nous voyons à la télévision) ou a un prestige derrière elle pour lequel elle facture plus. Aussi Les années de recherche que cette société pharmaceutique dédiée au développement du médicament sont payées, avant l’expiration du brevet.

En outre, les médicaments de marque ont souvent des extras. Ils portent généralement différents excipients, ce qui peut rendre le médicament meilleur, ou plus facile à digérer, ou, comme nous l’avons vu, agir un peu plus rapidement.

Ils peuvent également inclure un conteneur plus facile à ouvrir, des étuis individuels pour chaque coup qui sont confortables à transporter, etc. Chacun doit décider de ce qui le rémunère. Mais le concept clé est que un médicament générique a le même effet qu’un médicament d’origine, et donc cela fonctionnera de la même manière. lequel préfères-tu?