Médicament oral probablement efficace contre COVID-19 • CDN

La société pharmaceutique Merck a annoncé mercredi que son médicament expérimental oral COVID-19 serait probablement efficace contre plusieurs souches, y compris la variante delta, a rapporté ..

La société a déclaré que son nouveau médicament, le molnupiravir, cible l’enzyme qui permet au virus de se répliquer en introduisant des erreurs dans le code génétique du virus, a rapporté .. Le traitement fonctionne mieux chez les personnes aux premiers stades de l’infection.

D’autres traitements COVID-19 ciblent la protéine de pointe qui est utilisée pour différencier les variantes, a rapporté ..

“C’est une très belle observation car cela nous donne l’assurance que cela fonctionnera de la même manière pour toutes les variantes déjà existantes, et potentiellement contre toutes les nouvelles variantes qui pourraient émerger”, Jay Grobler, responsable des maladies infectieuses et des vaccins chez Merck, Bloomberg signalé.

Le médicament en est aux derniers stades des tests qui devraient se terminer en novembre, selon Bloomberg. Merck développe le médicament avec l’aide de Ridgeback Biotherapeutics pour les patients COVID-19 non hospitalisés.

“Ces données in vitro suggèrent que le molnupitravir est efficace contre la variante du SRAS-CoV-2, en particulier lorsqu’il est initié tôt au cours de la maladie”, a déclaré un porte-parole de Merck à The Hill. « Nous espérons que le molnupiravir pourra jouer un rôle clé pour aider les patients et réduire le fardeau des systèmes de santé.

Merck n’est pas la seule entreprise à explorer des traitements pour les cas graves de COVID-19, selon le Hill. Pfizer et BioNTech, ainsi que la société suisse de soins de santé Roche, ont tous déclaré qu’ils testaient un médicament sous forme de pilule pour traiter les cas de virus plus graves.

