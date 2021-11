Médicaments immunosuppresseurs entraînant une ventilation plus élevée et des décès chez les patients COVID-19 ? Voici ce que suggère l’étude du Lancet

Le document indique que même si les cas liés à COVID-19 semblent être en baisse, il s’agit toujours d’une pandémie en cours et, par conséquent, il y a des questions importantes auxquelles il faut répondre. (Image représentative)

Immuno-suppresseurs et COVID-19 : Les personnes immunosupprimées ne sont pas plus susceptibles de mourir à cause du COVID-19, ni ne présentent un risque plus élevé de ventilation, par rapport à celles qui ne prennent pas d’immunosuppresseurs, a révélé une nouvelle étude du Lancet. L’étude, qui a été publiée dans la revue The Lancet Rheumatology et a été consultée par Financial Express Online, a déclaré que bien que des études précédentes aient déterminé que les patients souffrant de maladies auto-immunes étaient plus susceptibles de contracter une infection au COVID-19, il n’y avait pas d’études concluantes sur le décès ou ventilation invasive signalés chez ces patients. L’étude a donc analysé les dossiers de santé d’un énorme 2,22 lakh d’adultes aux États-Unis qui ont été hospitalisés entre janvier 2020 et juin 2021. Parmi eux, près de 16 500 avaient pris des immunosuppresseurs avant d’être hospitalisés.

L’étude a divisé les médicaments immunosuppresseurs en plusieurs classes et a révélé que chacune des classes de médicaments était soit associée à une ventilation mécanique invasive réduite, soit à aucun effet, ce qui signifie qu’aucune des classes de médicaments n’était associée à une ventilation invasive accrue. Pendant ce temps, la classe de médicaments des inhibiteurs de JAK s’est avérée associée à une diminution significative des cas de décès à l’hôpital. D’autre part, le Rituximab, lorsqu’il est pris pour des affections rhumatologiques ou comme traitement contre le cancer, a entraîné une augmentation du risque de décès à l’hôpital. En dehors de cela, aucun médicament n’a conduit à une association significative avec une augmentation des décès à l’hôpital, selon l’étude. « Bien que non statistiquement significatif, la taille de l’effet suggère un risque de décès potentiellement élevé pour les personnes ayant une prescription d’anthracycline », a ajouté le document.

Le document indique que même si les cas liés à COVID-19 semblent être en baisse, il s’agit toujours d’une pandémie en cours et, par conséquent, il y a des questions importantes auxquelles il faut répondre. « Dans cette analyse de plus de 2 20 000 adultes hospitalisés avec COVID-19, il n’y avait pas de risque accru perceptible de ventilation mécanique invasive ou de décès à l’hôpital avec la plupart des thérapies que nous avons examinées », indique le document. Ces résultats sont importants car ces thérapies sont couramment utilisées par les patients du monde entier, et de nombreuses questions se posent quant à l’impact de ces thérapies et des médicaments impliqués sur leur santé.

Les résultats de cette étude peuvent aider les médecins à trouver des traitements pour les personnes souffrant de comorbidités tout en gardant à l’esprit le risque continu de pandémie de coronavirus. Étant donné que ces médicaments immunosuppresseurs n’ont pas entraîné d’augmentation majeure des cas de ventilation invasive ou, pour la plupart des médicaments, des décès à l’hôpital, ces informations peuvent aider les médecins à déterminer quels immunosuppresseurs ils peuvent administrer aux patients afin qu’ils le fassent. ne pas entraîner d’effets indésirables au cas où un patient finirait par contracter COVID-19 et nécessiterait une hospitalisation. Cela met également en lumière le fait qu’étant donné la pandémie actuelle, les patients qui prenaient autrement du Rituximab soit comme traitement contre le cancer soit pour des affections rhumatologiques doivent discuter des alternatives avec leurs médecins.

Cependant, alors que l’étude a examiné les cas hospitalisés de coronavirus et comment il correspond aux immunosuppresseurs, une étude approfondie est également nécessaire concernant le lien entre ces médicaments et les différents vaccins COVID-19. Jusqu’à présent, selon le NHS du Royaume-Uni, « les patients immunodéprimés, en raison d’une maladie ou d’un traitement sont un groupe » à risque « (auparavant appelé » cliniquement extrêmement vulnérable « ) et devraient être vaccinés contre COVID-19 ». Il a également ajouté que, selon les rapports de détection des groupes de patients pour divers vaccins, « il n’y a pas de groupes de patients potentiellement immunodéprimés qui devraient être exclus de la vaccination en raison de leur traitement ou de leur maladie uniquement. Il est toutefois noté que certains patients immunodéprimés peuvent avoir une réponse sous-optimale au vaccin et doivent donc continuer à éviter l’exposition, sauf avis contraire de leur médecin ».

Ceci, cependant, doit être examiné en profondeur dans un type d’étude similaire afin que le niveau de protection des patients immunodéprimés atteints de COVID-19 puisse être déterminé et que de meilleures alternatives puissent être examinées ou développées pour ces patients.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.