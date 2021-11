Medicare a des lacunes dans la couverture malgré les efforts du Congrès pour l’étendre

picSTOCK | iStock | .

Si les législateurs démocrates obtiennent ce qu’ils veulent, Medicare commencera à couvrir les services auditifs pour la première fois dans l’histoire du programme.

La couverture, qui entrerait en vigueur en 2023, est incluse dans le projet de loi de dépenses de 1,85 billion de dollars proposé par les démocrates, baptisé Build Back Better Act et visant en partie à renforcer le filet de sécurité sociale. Le paquet législatif doit encore être approuvé à la fois par la Chambre et le Sénat avant de pouvoir être promulgué par le président Joe Biden.

Cependant, l’audition n’est pas la seule lacune de couverture. En plus de nombreux nouveaux inscrits qui découvrent que l’assurance-maladie n’est pas gratuite – loin de là – ils peuvent également être surpris qu’il ne couvre pas une variété de dépenses de santé qui peuvent frapper assez durement les retraités.

Environ 63,3 millions de personnes sont inscrites à Medicare. La plupart d’entre eux ont 65 ans ou plus (55,1 millions) et les autres sont généralement plus jeunes et souffrent d’une incapacité permanente.

Certaines personnes à faible revenu sont admissibles à des programmes qui réduisent leurs coûts liés à l’assurance-maladie. Il existe une aide supplémentaire pour la couverture des médicaments sur ordonnance, et certains programmes d’épargne gérés par l’État peuvent aider avec les quotes-parts, la coassurance, les franchises et les primes.

Pour ceux qui ne sont pas admissibles, payer de leur poche pour des services non couverts ou souscrire une assurance supplémentaire sont leurs options.

Voici ce qu’il faut savoir.

Tout d’abord, l’ABC (et D) de l’assurance-maladie

L’assurance-maladie de base ou originale se compose de la partie A et de la partie B. Vous devez vous inscrire lorsque vous atteignez l’âge de 65 ans, à moins que vous n’ayez une assurance maladie admissible ailleurs (c’est-à-dire par l’intermédiaire d’un employeur).

La partie A couvre les séjours à l’hôpital, les soins infirmiers qualifiés, les soins palliatifs et certains services de santé à domicile. Tant que vous avez au moins 10 ans d’expérience de travail dans le système, vous ne payez aucune prime pour la partie A. Cependant, elle est assortie d’une franchise (1 484 $ cette année et environ 1 556 $ en 2022) par période de prestations et a plafonnement des prestations.

« Une surprise est que la franchise de la partie A n’est pas une franchise par année civile mais une franchise par période de prestations, ce qui signifie que vous devrez peut-être la payer plus d’une fois s’il y a 60 jours ou plus entre les séjours d’hospitalisation », a déclaré Danielle. Roberts, co-fondateur de la société d’assurance Boomer Benefits.

La couverture de la partie B entre en vigueur lorsque vous consultez un médecin ou recevez d’autres services ambulatoires, comme un vaccin contre la grippe. Il couvre également les équipements médicaux, comme les béquilles ou les moniteurs de glycémie.

Cette année, la prime mensuelle standard pour la partie B est de 148,50 $ et devrait atteindre 158,50 $ en 2022. (Cependant, les bénéficiaires à revenu plus élevé paient plus.) Elle est également assortie d’une franchise de 203 $ cette année (estimée à 217 $ en 2022) . Une fois celui-ci atteint, vous payez généralement 20 % des services couverts.

L’assurance-maladie de base ne couvre pas les médicaments sur ordonnance. Vous pouvez obtenir cette couverture via la partie D, soit en tant que plan autonome avec sa propre prime, soit via un plan Medicare Advantage (partie C), qui peut également avoir une prime supérieure à ce que vous payez pour la partie B.

Si vous optez pour un plan Advantage, votre couverture des parties A et B serait également fournie via la compagnie d’assurance privée offrant le plan.

Sachez également qu’il n’y a pas de plafond sur les dépenses directes pour l’assurance-maladie de base. Il n’y en a pas non plus pour la couverture des médicaments sur ordonnance de la partie D, bien que le projet de loi de dépenses des démocrates la limiterait à 2 000 $ par an.

Dents, yeux et oreilles

Alors que le plan de dépenses des démocrates ajouterait les soins auditifs à l’assurance-maladie, les soins dentaires et la vision de routine resteraient découverts malgré les versions antérieures du projet de loi l’incluant.

Cela signifie que l’assurance-maladie de base ne couvre pas les prothèses dentaires, qui peuvent aller d’environ 1 000 $ à 5 000 $ pour un ensemble complet. Et tandis qu’un nettoyage de routine et une radiographie peuvent vous coûter environ 200 $ et qu’une obturation coûte environ 150 $ ou 200 $, un implant dentaire unique peut coûter plus de 4 000 $.

Cependant, si un problème dentaire implique une urgence ou une procédure compliquée, il pourrait être couvert.

Il en va de même pour les contrôles de vision de routine. Si vous avez besoin de lunettes, ce n’est généralement pas couvert. Pourtant, si vous souffrez d’une affection oculaire comme le glaucome ou la cataracte, l’assurance-maladie de base couvrira vos soins.

Si vous décidez d’opter pour un plan Avantage, il y a de fortes chances que les soins dentaires, auditifs et visuels soient inclus, bien que la couverture puisse ne pas être complète.

Vous pouvez également souscrire une police distincte qui vous offre une couverture plus étendue.

Les plans de vision autonomes peuvent coûter environ 10 $ à 30 $ par mois selon l’étendue de la couverture, et les plans dentaires peuvent coûter entre 30 $ et 50 $ par mois.

Pour les jet-setters

Si vos plans plus tard dans la vie incluent de passer d’un pays à l’autre, sachez que l’assurance-maladie de base ne couvre généralement pas les soins que vous recevez en dehors des États-Unis.

Si vous choisissez un plan Advantage, les urgences sont souvent couvertes dans le monde entier. Cependant, les soins de routine reçus à l’étranger peuvent ne pas l’être.

Dans cette situation, vous pouvez consulter les polices d’assurance-voyage spécifiquement destinées aux personnes de 65 ans et plus. Selon les spécificités de la couverture et votre âge, ces polices peuvent coûter environ 175 $ ou plus par mois.

Pendant ce temps, si vous choisissez de vous en tenir à l’assurance-maladie de base au lieu de vous inscrire à un plan Advantage, vous avez la possibilité d’acheter une police dite Medigap qui comprend une couverture pendant le voyage. (Vous ne pouvez pas acheter Medigap si vous avez un plan Advantage.)

En général, les plans Medigap couvrent le coût de certaines franchises ou coassurances associées à l’assurance-maladie de base. Certains d’entre eux offrent également une couverture lors de voyages à l’étranger, avec un plafond de 50 000 $.

Vous pouvez également acheter un plan autonome en plus de Medigap si vous prévoyez que ce plafond sera trop bas.

Soins de longue durée

Bien que toutes les personnes âgées n’aient pas besoin de soins de longue durée – ce qui signifie généralement une aide pour les activités de la vie quotidienne comme se laver et s’habiller – celles qui en ont besoin ne bénéficieront pas d’une grande couverture de l’assurance-maladie.

Les bénéficiaires « sont très surpris par le manque de couverture des soins de longue durée », a déclaré Roberts. « Bien que Medicare puisse couvrir vos besoins médicaux à l’intérieur d’une maison de soins infirmiers ou d’un établissement, il ne couvrirait pas le coût de la chambre et de la pension et des soins de garde. »

Il existe des polices d’assurance qui couvrent les soins de longue durée, même si elles peuvent être coûteuses. Et plus vous êtes âgé, plus ils coûtent cher.

Par exemple, les tarifs pour un couple, tous deux âgés de 55 ans, seraient d’environ 2 080 $ pour une police annuelle offrant une couverture de 165 000 $ à chaque assuré, selon l’American Association for Long-Term Care Insurance. S’ils ont 65 ans, ce montant est d’environ 3 750 $.

Admissibilité à la couverture des soins infirmiers qualifiés

Si vous vous retrouvez à l’hôpital, assurez-vous de savoir si vous avez été admis ou si vous êtes là en observation. Cela peut faire une grande différence pour savoir si Medicare paie si votre suivi implique des soins infirmiers qualifiés. Cela pourrait inclure, disons, une thérapie physique, après une chute.

« C’est un gros problème », a déclaré Elizabeth Gavino, fondatrice de Lewin & Gavino et courtier indépendant et agent général des régimes d’assurance-maladie.

« La qualification passe trois jours en tant que patient hospitalisé pour se qualifier pour des soins infirmiers qualifiés », a déclaré Gavino. « Le temps passé à l’hôpital sous observation n’est pas compté. »

Ces soins infirmiers qualifiés sont couverts par Medicare Part A si vous êtes admissible. Pendant les 20 premiers jours, Medicare paie le coût total des services couverts, selon les Centers for Medicare & Medicaid Services. Pour les jours 21 à 100, vous payez une coassurance. Au-delà de 100 jours, vous payez l’intégralité du coût des soins.

Bouts

L’assurance-maladie de base ne couvre pas non plus l’acupuncture, la chirurgie esthétique ou les soins des pieds de routine.

De plus, de nombreux bénéficiaires sont surpris de découvrir qu’un examen médical annuel standard n’est pas couvert par l’assurance-maladie – du moins le type auquel ils étaient probablement habitués sous l’assurance précédente, a déclaré Roberts.

« L’assurance-maladie a une visite de » bienvenue à l’assurance-maladie « et une visite annuelle de bien-être qui sont similaires à une visite physique, mais pas aussi complète », a déclaré Roberts.