Medicare-For-All empêchera les patrons de jouer à des jeux avec des maladies mortelles pour un gain politique ⋆ 10z viral

— extrait du rapport Hartmann

Ce doit être un mensonge grossier. Sérieusement : personne n’est si méchant.

Bien que ce soit le genre de chose à laquelle nous nous attendions parce que notre système d’assurance maladie à but lucratif unique au monde laisse les Américains financièrement vulnérables à la maladie, mais offre d’énormes bénéfices aux entreprises et aux PDG du système.

Certaines personnes cyniques suggèrent que la raison pour laquelle le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis oblige les enseignants et les enfants à s’asseoir pendant des heures chaque jour dans des salles de classe avec des enfants non masqués est parce qu’il veut qu’ils soient tous infectés par Covid… pour gagner de l’argent pour un de ses amis.

Sérieusement. Il y a cette théorie là-bas, et c’est presque trop diabolique pour croire qu’elle pourrait être vraie.

Que DeSantis essaie intentionnellement d’exposer les enfants, les familles et les enseignants des écoles publiques à une maladie mortelle simplement parce que cela rapportera quelques millions de dollars supplémentaires à son plus grand donateur, le milliardaire Ken Griffin, dont le fonds est l’un des plus gros actionnaires de l’entreprise qui fait le seul médicament d’anticorps monoclonal disponible approuvé pour traiter Covid.

Et, bien sûr, cela pourrait également éliminer quelques centaines d’enseignants syndiqués, un bonus dans le livre de tout républicain.

Mais il ne peut pas être vrai que DeSantis propage la maladie juste pour augmenter les bénéfices des soins de santé, n’est-ce pas ?

Après tout, lorsque le gouvernement fédéral a proposé de donner à la Floride des milliards de dollars pour étendre son programme Medicaid afin de fournir des soins de santé gratuits aux travailleurs pauvres de l’État, le gouverneur Rick Scott et plus tard le gouverneur DeSantis ont dit un « non » ferme.

Même si tout cet argent entrant dans l’État pour payer les soins de santé aurait pu augmenter les bénéfices de n’importe quel nombre d’hôpitaux et d’opérations de santé dans lesquels Griffin pourrait investir, DeSantis a toujours refusé d’étendre Medicaid à l’échelle de l’État. (Il a finalement signé une extension de Medicaid pour les nouvelles mamans, mais c’est une somme dérisoire et sans doute un cri à la foule des naissances forcées.)

Il est beaucoup plus probable que DeSantis veuille simplement remporter la primaire républicaine pour le président en 2024 et pense qu’avoir la «base» de Trump et Fox «News» à ses côtés l’y amènera.

Après tout, le fait que des centaines de milliers de Floridiens souffrent d’invalidité ou meurent – ​​famille après famille en faillite – juste pour marquer des points avec Donald Trump et Tucker Carlson démontre toute la crédibilité virile dont il aura besoin. Droit?

C’est un autre danger d’avoir un système d’assurance-maladie à but lucratif qui ne couvre pas tout le monde, alors quand un gouverneur corrompu comme DeSantis utilise la mort et la maladie pour des manipulations politiques, les familles finissent malades, brisées et désespérées – comme le sont des millions de familles américaines en ce moment à cause du covid.

Quoi qu’il se passe avec DeSantis, nous ne sommes pas le Brésil et nous devons vraiment nous comporter comme un pays du tiers-monde où le patron joue à des jeux avec des maladies mortelles à des fins politiques.

Et la meilleure façon d’y parvenir est de rejoindre enfin à peu près tous les autres pays développés du monde et de mettre en place un système de santé à payeur unique comme Medicare For All.

Lorsque cette pandémie a commencé, l’Amérique comptait 87 millions de citoyens non assurés ou sous-assurés. En conséquence, une étude de FamiliesUSA a trouvé :

À l’échelle nationale, environ 1 décès sur 3 dus au COVID-19 est lié à des lacunes en matière d’assurance maladie. Plus de 40 % de toutes les infections au COVID-19 sont associées à des lacunes en matière d’assurance maladie. Au 1er février 2021, 10,9 millions d’infections et 143 000 décès dus au COVID-19 pourraient avoir été associés à des lacunes en matière d’assurance maladie.

Un programme national de soins de santé qui s’étendrait à tous les Américains empêcherait les gouverneurs des États de se défendre sur les questions de santé. Mieux encore, comme tous les autres pays développés dans le monde, il fournirait un lien pour les données de santé et un point unique de plaidoyer pour les consommateurs de soins de santé, ce qui fait cruellement défaut aujourd’hui.

Et cela garderait l’Amérique en bonne santé. Comme Public Citizen l’a noté, « Pour chaque augmentation de 10 % du taux de non-assurance d’un comté, les chercheurs ont constaté une augmentation de 70 % des infections au COVID-19 et une augmentation de près de 50 % des décès dus au COVID-19. »

Les personnes non assurées vivent souvent d’un chèque de paie à l’autre et n’ont pas de congés de maladie payés. Il est bien connu que c’est comment et pourquoi la grippe et d’autres maladies transmissibles sont transmises par des travailleurs à bas salaire désespérés et c’est l’un des arguments les plus solides en faveur d’un système de santé national.

La santé individuelle est la santé publique, et vice-versa.

Notre incapacité à mettre en place un système d’assurance maladie de type Medicare For All amène les personnes non assurées ou mal assurées à reporter les soins médicaux au début d’une maladie, dans l’espoir de s’en sortir sans encourir de frais médicaux.

Ceci est particulièrement dangereux avec Covid : le traitement par anticorps monoclonaux permet de réduire la gravité de l’infection à coronavirus, mais seulement s’il est administré lorsque les premiers symptômes apparaissent et avant que les gens ne soient si malades qu’ils aient besoin d’être hospitalisés ; après ce point c’est inutile.

En cas de pandémie, un système national d’assurance-maladie et de soins de santé devient essentiel pour assurer la sécurité du public.

J’ouvre mon nouveau livre, The Hidden History of American Healthcare: Why Sickness Bankrupts You and Makes Others Insanely Rich, avec l’histoire de la façon dont Taiwan a utilisé la base de données nationale de son système à payeur unique pour mettre en place rapidement un test-et-contact- système de traçage qui a tenu le coronavirus à distance pendant la première année de la pandémie jusqu’à ce que les vaccins soient disponibles.

Ici, en revanche, notre système d’assurance maladie à but lucratif est si corrompu que les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) ont récemment dû poursuivre plusieurs compagnies d’assurance avec la menace d’amendes énormes pour avoir refusé de payer pour tout ou partie de Covid. tests, même si le paiement pour cela a été mandaté par la loi fédérale.

Lorsqu’un seul PDG de l’assurance-maladie – comme « Dollar Bill » McGuire de UnitedHealth – peut repartir avec plus d’un milliard de dollars, vous savez que quelque chose ne va vraiment pas.

L’administration d’un système d’assurance maladie est l’un des processus les plus simples, les plus banals et les plus directs au monde, c’est pourquoi la plupart des pays développés (et même des petits pays comme le Costa Rica) demandent au gouvernement de remplir cette fonction avec un seul payeur au lieu de laisser pour- les sangsues de profit écument des milliards sur le dessus.

La pandémie de Covid a montré à quel point les systèmes à payeur unique et d’autres systèmes nationaux fonctionnent bien dans des pays comme le Canada et à travers l’Europe, où les faillites médicales sont largement inconnues. Il est également exposé à quel point le système américain à but lucratif de patchwork patchwork est devenu corrompu et dysfonctionnel.

L’assurance-maladie pour tous, comme l’a fait le Canada, permettrait à la plupart des familles américaines d’économiser des milliers de dollars chaque année et d’éliminer les plus de 500 000 faillites annuelles dans ce pays qui se produisent uniquement parce qu’un membre de la famille est tombé malade.

Mais cela tuerait les milliards chaque semaine de bénéfices pour la demi-douzaine de géants qui dominent le secteur de l’assurance maladie et jetteraient des millions chaque année sur les politiciens et les PAC. Attendez-vous donc à ce que DeSantis et le Parti républicain continuent de le combattre bec et ongles.

_______