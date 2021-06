Medié Jiménez descend, sort de l’arbitrage et passe au VAR

in

21/06/2021 à 18:12 CEST

Les listes définitives de arbitrage promotions et rétrogradations. Et, comme on l’avait déjà anticipé dans SPORT, c’est le Catalan Médié Jiménez qui descend. Cela signifie que l’école catalane se retrouve sans arbitres en première division puisque l’autre position était précisément celle qu’elle occupait. Estrada Fernández, qui prend sa retraite.

Medié Jiménez, 36 ans, a été promu Premier en 2017. Dans ce cas, le Catalan fait également partie de l’instance spécifique VAR qui lance le CTA à partir de la saison prochaine et dont Estrada fait également partie.

De plus, le poste international vacant d’Estrada Fernández sera pourvu en janvier 2021 par Soto Grado avec les neuf autres membres qui ont déjà cette condition. Ils renouvellent également leur contrat professionnel pour un an, malgré leurs 45 ans, à la fois Del Cerro Grande et l’assistant Juan Carlos Yuste. Tous deux arbitrent actuellement l’Euro.

Le galicien Muñiz Ruiz et le madrilène Ortiz Arias sont promus

Les deux postes vacants de First seront couverts par les deux candidats que ce journal a avancés. L’un d’eux est le Galicien Alejandro Muñiz Ruiz, 30 ans, qui a été choisi la saison dernière comme le meilleur arbitre de la catégorie. L’autre est le madrilène Miguel Angel Órtiz Arias, 36 ans, qui est dans la catégorie argent depuis 2019.