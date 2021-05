Medina Spirit échoue au test antidopage après avoir remporté le Kentucky Derby, mettant son titre en péril

La victoire de Medina Spirit au Kentucky Derby 2021 est contestée après que le cheval a échoué à un test de dépistage de drogue, selon le New York Times. Si le test échoué est confirmé, le poulain sera disqualifié rétroactivement de la course et devra renoncer à son titre et à sa bourse gagnante.

Medina Spirit est entré dans le Kentucky Derby avec une cote de 12-1, ce qui était le sixième meilleur au moment de la course. Le cheval a gagné 1,86 million de dollars en bourse en tant que finisseur premier.

Le cheval aurait été testé positif à la bétaméthasone, qui est injectée dans les articulations d’un cheval pour réduire la douleur et l’enflure.

Medina Spirit a été formé par le légendaire entraîneur Bob Baffert, qui a remporté son septième titre du Kentucky Derby avec la victoire du cheval. Baffert n’est pas étranger à la récente controverse. Son cheval Gamine a été disqualifié rétroactivement des Kentucky Oaks de l’année dernière après avoir échoué à un test de dépistage de drogue pour la même substance. Les chevaux de Baffert auraient échoué à cinq tests de dépistage de drogues au cours de la dernière année.

Baffert a également formé Justify, le plus récent vainqueur de la Triple Couronne, qui a également échoué à un test de dépistage de drogue.

Si un échantillon fractionné confirme un test positif pour la bétaméthasone, Baffert pourra toujours faire appel.

Nous mettrons à jour cette histoire au fur et à mesure qu’elle se développe.