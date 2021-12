Medina Spirit, vainqueur du Kentucky Derby, meurt subitement sur la bonne voie

Le vainqueur du Kentucky Derby de cette année, Medina Spirit, s’est effondré et est décédé lundi matin d’une apparente crise cardiaque après une séance d’entraînement en Californie du Sud, selon le Thoroughbred Daily News, par l’intermédiaire du propriétaire du cheval, Amr Zedan. Une vidéo de l’entraînement a été envoyée à Jeff Blea, directeur médical équin du California Horse Racing Board.

« Il avait l’air de se débattre dans la dernière partie, et le coureur le tirait vers le haut », a déclaré Blea tout en ajoutant que Medina Spirit s’est effondré et est tombé après le fil. Il a ensuite ajouté que « la mort subite est la cause de la mort », tout en notant que « souvent, ce sont des maladies cardiovasculaires ».

Medina Spirit a remporté le Kentucky Derby en mai, mais cela a suscité une certaine controverse. Peu de temps après la course, Media Spirit a été testé positif au stéroïde bétaméthasone. Il a échoué à un deuxième test de dépistage de drogue en juin et a été interdit de participer aux Belmont Stakes en raison d’infractions liées aux drogues.

« Le CDI a toujours plaidé en faveur d’une réglementation stricte des médicaments afin que nous puissions garantir en toute confiance que les chevaux sont aptes à la course et que les courses se déroulent équitablement », a déclaré le PDG de Churchill Downs, Bill Carstanjen, dans un communiqué à l’époque. « Les pratiques imprudentes et les violations de substances qui mettent en péril la sécurité de nos athlètes équins et humains ou compromettent l’intégrité de notre sport ne sont pas acceptables et en tant qu’entreprise, nous devons prendre des mesures pour démontrer qu’elles ne seront pas tolérées.

En mai, le propriétaire de Medina Spirit, Bob Baffert, a expliqué la situation. « Ce cheval n’a jamais été traité avec (bétaméthasone) », a-t-il déclaré. « En fait, c’est un médicament thérapeutique légal et la quantité qu’il contient n’aurait de toute façon aucun effet sur le cheval. Mais nous ne le faisons pas… Ce cheval n’a jamais été traité avec ça et c’est donc la partie dérangeante. J’ai pensé que je devais me battre pour ma réputation et celle du pauvre cheval. En raison des nouvelles réglementations mises en place par les régulateurs, ils testent ces chevaux à des niveaux contaminés et cela a été une expérience horrible. »

Après le Kentucky Derby, Medina Spirit a terminé troisième des Preakness Stakes. Cependant, il n’a pas participé aux Belmont Stakes après la suspension de Baffert pour des allégations de dopage. La dernière course de Medina’s Spirit était la Breeders’ Cup Classic, et le cheval a terminé deuxième.