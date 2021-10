Méditation de Bob Marley sur la lutte et l’injustice politique

Puissant, pointu et politique, Survival était aussi proche que Bob Marley est venu à produire un album concept. Sorti le 2 octobre 1979 dans une pochette ornée des drapeaux de tous les pays du continent africain, il a été enregistré aux Basing Street Studios de Londres et dans le studio Tuff Gong de Marley à Kingston. Pour la première et unique fois, Chris Blackwell n’était pas impliqué dans les tâches de production, qui étaient partagées entre Marley et Alex Sadkin, un protégé de Blackwell qui avait travaillé comme ingénieur sur Vibrations Rastaman.

La situation sociale et économique de la Jamaïque à cette époque était désastreuse. Le Parti national du peuple au pouvoir, dirigé par Michael Manley, avait généreusement augmenté les dépenses publiques pour la santé et l’éducation, mais sans trop réfléchir à la manière dont cela serait financé. Le contrôle des prix et les subventions à la consommation, bien que bien intentionnés, ont encore aggravé le déficit de la balance des paiements. Avec des exportations en forte baisse et une pénurie aiguë d’investissements, l’économie jamaïcaine est entrée en chute libre. Les rayons vides des supermarchés, les coupures de courant fréquentes et un taux de chômage estimé à 30-40% ont provoqué un climat de colère et de désespoir qui a déclenché trois jours d’émeutes dans les rues de Kingston en janvier 1979.

Au milieu de telles épreuves, Marley a maintenu son statut de héros local. Il a joué un rôle de premier plan dans le deuxième festival Reggae Sunsplash à Montego Bay le 7 juillet, bien que de fortes pluies en aient fait plus un mudsplash de reggae alors que les Wailers ont offert à la foule de 15 000 personnes des avant-premières de chansons de Survival ainsi que de nombreux anciens favoris. Et le groupe a présenté plus de nouvelles chansons, avant la sortie de l’album, lors d’un spectacle au profit des enfants à l’aréna national de Kingston le 24 septembre.

Mais en vérité, Marley était devenu désillusionné par le processus politique en Jamaïque. « Un seul gouvernement que j’aime, le gouvernement de Rastafari », a-t-il déclaré. Alors qu’il restait un champion de la sous-classe et un agent engagé du changement politique, son attention se concentrait désormais de manière plus urgente sur l’Afrique. À cet égard, l’apparition en tête d’affiche des Wailers au Amandla Festival of Unity au Harvard Stadium de Boston, Massachusetts, le 21 juillet 1979, où, devant un rassemblement de 25 000 fans et militants internationaux, Marley a prononcé une série de discours passionnés entre des chiffres. appelant à l’unité africaine et à la libération de la domination coloniale.

Lors de sa première visite en Afrique, l’année précédente, Marley avait séjourné à Shashamani, une colonie rastafari en Éthiopie, où il avait écrit plusieurs des numéros qui ont donné le ton et la direction de Survival. Le plus notable d’entre eux était “Zimbabwe”, une chanson d’une prescience remarquable, étant donné que le pays auquel il faisait référence n’avait pas encore obtenu son indépendance et était encore connu sous son nom colonial de Rhodésie. Pourtant, la musique de Marley résonnait depuis longtemps auprès de son peuple : les soldats de la guérilla qui se sont battus pour l’indépendance dans le Front patriotique jouaient sa musique pour s’en inspirer ; lorsque le Zimbabwe a organisé ses célébrations au stade Rufaro de Salisbury (rebaptisé plus tard Harare), le 18 avril 1980, Marley était le seul étranger invité à se produire.

Une délégation de deux hommes a été envoyée par avion pour inviter personnellement Marley à l’événement. Marley (qui prétendra plus tard que l’invitation était le plus grand honneur de sa vie) a payé lui-même – et celui de son groupe – jusqu’au Zimbabwe depuis la Jamaïque, tout en payant la facture non seulement pour leurs instruments, mais aussi pour un système de sonorisation complet à transporter. au Zimbabwe depuis Londres. Le spectacle, qui a commencé avec l’abaissement du drapeau britannique et le lever de celui du Zimbabwe, a été un événement très chargé auquel ont assisté à la fois SAR le prince Charles et le président Mugabe, et un flot de personnes désireuses de voir leur icône se produire en personne. Alors que Marley mettait ses fans dans une frénésie, la police a tiré une salve de gaz lacrymogène dans la foule, forçant le groupe à abandonner temporairement le spectacle jusqu’à ce que l’ordre soit rétabli. Pour tenter d’apaiser la tempête, Marley finirait par donner un deuxième concert gratuitement, le lendemain du jour de l’indépendance.

Alors que la musique de Marley était devenue une bande originale de l’histoire de la libération en Afrique, son statut en Amérique était moins clairement défini. Bien que l’un des favoris de la fraternité rock alternatif / universitaire, Marley and the Wailers a eu étonnamment peu d’impact sur le public de la musique noire traditionnelle. Dans un effort pour se repositionner, le groupe a commencé la tournée Survival, le 25 octobre 1979, avec sept spectacles à guichets fermés (sur quatre nuits) à l’Apollo Theatre de Harlem, New York. Ils ont été le premier groupe de reggae à jouer dans cette salle rendue célèbre dans les années 1950 et 1960 par James Brown et de nombreuses autres légendes du R&B. Jouant sur une série de toiles de fond fortement symboliques, y compris le drapeau éthiopien, un portrait de Haile Selassie et un collage de Marcus Garvey et d’autres activistes du pouvoir noir américain, les Wailers ont signalé un nouveau sens de la gravité dans un spectacle que le NME a décrit comme « plein de pensée et de but. Un peu comme Survival lui-même.

VÉRIFIER

DISCOGRAPHIE DE BOB MARLEY

Un album qui n’a produit aucun single à succès, Survival était une méditation profonde et puissante sur les luttes historiques des peuples noirs en général, et un plaidoyer pour la libération et l’unification de l’Afrique en particulier. Voici l’essence maussade de Marley en tant que rebelle avec tout un monde de cause. “Nous avons marché sur votre pressoir depuis trop longtemps”, a-t-il chanté dans “Babylon System”, un appel à la fin de l’oppression – point final. « Babylone est partout », a déclaré Marley lorsqu’on lui a demandé d’expliquer le fonctionnement précis d’un système Babylon. « Vous avez tort et vous avez raison. Ce que nous appelons Babylone est faux.

Le thème de la survie face à une injustice souvent meurtrière a traversé plusieurs chansons, dont la chanson titre et l’autobiographique « Ambush In The Night », sur l’attentat à la vie de Marley en 1976 : « Tous les fusils visant moi… Nous continuons à survivre . ” Mais alors que Marley a fait de gros arguments politiques dans des chansons telles que “Africa Unite”, “Top Rankin'” et “So Much Trouble In The World”, il est resté, comme l’a dit son biographe Timothy White, “toujours plus un mystique qu’un marxiste.

Adoptant un ton plus optimiste pour le groove ensoleillé de « One Drop », il a encore une fois fait l’éloge de Jah (Dieu), dont l’esprit résidait apparemment dans le battement de tambour de Carlton Barrett. Et sur “Ride Natty Ride”, le chanteur s’est présenté comme un homme en mission qui ne serait pas refusée : “Peu importe ce qu’ils font/Natty continue de s’en sortir.”

Sans aucun single à succès, Survival n’a connu qu’un succès modéré dans les charts, culminant au n ° 20 au Royaume-Uni et au n ° 70 aux États-Unis. Mais l’album se dresse comme un monument imposant à la profondeur des convictions de Marley et à la portée croissante de ses ambitions musicalement, politiquement et culturellement. L’album s’est terminé avec “Wake Up And Live”, un groove funk / reggae sensationnel chargé d’un message à la fois inspirant et sinistrement prophétique: “Vivre grand aujourd’hui / Demain, tu as enterré dans un cercueil.”

La survie peut être achetée ici.

Bob Marley : découvrez les histoires derrière les albums…