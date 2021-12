Mediterrani tombe en Italie pour accueillir Padoue

10/12/2021 à 21h45 CET

.

Le CE Mediterrani s’est incliné 10-8 face à l’Italien Plebiscito Padova, hôte du Groupe H de l’Euroligue, dans un match vibrant.

APP

MOYENNE

Plébiscite de Padoue

(7 + 3) : Téani ; Barzón (1), Gottardo (-), Borisova (1), Queirolo (-), Casson (-), Millo (1), Dario (2), Armit (3), Meggiato (-), Centanni (2), Grigolon (-), Giacon (-)

CN Méditerranée

(5 + 3) : Willesmz ; Muñoz (-), Cereijo (-), Loups (1), Toha (-), Rodríguez (-), Espar (4.1p), Marcos (-), Grossman (-), Dalmases (1), Crespí (1p ) , Lizotte (1), cheval de Troie

Arbitres

Silva (Portugal) et Debreceni (Hongrie). Ils ont exclu les Italiens Gottardo (m.22) et Borisova (m.31)

L’équipe de Barcelone est sortie très concentrée, avec Hélène Dalmases, Clara Espar et Sarah Lizotte marquant et prenant les premiers avantages (0-2 et 1-3). Padoue a réagi avec trois buts dans les trois dernières minutes du premier quart-temps pour prendre l’avantage à la fin du premier quart-temps (4-3). Clara Espar Il prenait ses responsabilités en attaque et ses buts valaient les nuls à 4 et 5, tandis que Padoue ouvrait un écart de deux buts à l’entracte (7-5).

L’équipe de Marian Diaz resserré en défense au troisième quart et après le quatrième but de Dispersion Il a même eu un penalty pour égaliser, mais n’en a pas profité.

Les Italiens ont réagi et le possible 7-7 est passé à 8-6 avec lequel la troisième période s’est terminée.

Dans le dernier quart-temps, les barcelonaises n’ont pas pu réduire le désavantage et ont fini par abandonner 10-8 donnant une bonne image face à la favorite italienne.

CE Mediterrani jouera ce samedi (18h00) son deuxième match contre le Russe Kinef Kirishi, qui à ses débuts a battu le Grec Glyfada 16-12.