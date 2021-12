Medium-Naut, du créateur de La-Mulana Takumi Naramura, vient de changer aujourd’hui

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le développeur Blue Boss et l’éditeur Gotcha Gotcha Games ont révélé que Moyen-Naut arrive sur Nintendo Switch aujourd’hui.

Créé par Takumi Naramura, le cerveau derrière le La-Mulana série, Medium-Naut a été réalisé avec Pixel Game Maker MV et est présenté comme un titre d’action / horreur de science-fiction qui vous voit enquêter sur un vaisseau spatial écrasé afin de trouver des survivants. Comme vous pouvez l’imaginer, les choses ne se déroulent pas comme prévu, et alors que vous explorez l’engin et collectez des cartes d’identité, vous rencontrerez une multitude de monstres après votre sang.

Voici quelques relations publiques :

Le vaisseau pionnier de l’espace Otracida s’est écrasé sur une planète inconnue, mais l’équipe d’enquête qui est allée secourir les survivants n’a pas pu entrer dans le vaisseau et revenir. Ils n’ont pas pu entrer dans le vaisseau en raison de phénomènes psychiques. Alors ils demandent à un médium, « Yumi Kisara spiritist » d’enquêter sur le navire écrasé. L’objectif est de récupérer les puces d’identification des passagers et d’enquêter sur le navire, mais il semble qu’il y ait « quelque chose » qui ne puisse pas être facilement résolu.

Medium-Naut est arrivé sur PC via Steam le 21 décembre, avec le lancement de la version Switch aujourd’hui.

Images: Gotcha Gotcha Jeux