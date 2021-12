MedPlus IPO souscrit 52,59 fois le dernier jour de l’offre

L’introduction en bourse de Rs 1 398,3 crore a reçu des offres pour 66 13 67 268 actions contre 1 25 75 154 actions proposées, selon une mise à jour sur le NSE.

L’offre publique initiale de la chaîne de pharmacies de détail MedPlus Health Services Ltd a été souscrite 52,59 fois le dernier jour de souscription mercredi.

Les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) ont reçu 111,89 fois la souscription, tandis que les investisseurs non institutionnels 85,33 fois et la catégorie des investisseurs individuels de détail (RII) ont été souscrits 5,23 fois.

L’introduction en bourse avait une nouvelle émission allant jusqu’à Rs 600 crore et une offre de vente pouvant aller jusqu’à Rs 798,30 crore.

La fourchette de prix pour l’introduction en bourse était de Rs 780-796 par action.

La société a mobilisé vendredi 418 crore de roupies auprès d’investisseurs clés.

Le produit de la nouvelle émission servira à financer le besoin en fonds de roulement de la filiale Optival de la société.

MedPlus a été fondée en 2006 par Gangadi Madhukar Reddy, directeur général et directeur général de la société.

Le détaillant en pharmacie basé à Hyderabad propose une large gamme de produits, y compris des produits pharmaceutiques et de bien-être, tels que des médicaments, des vitamines, des dispositifs médicaux et des kits de test, et des produits FMCG tels que des articles de maison et de soins personnels, notamment des articles de toilette, des produits de soins pour bébé, des savons et détergents et désinfectants.

Medplus a également été le premier détaillant en pharmacie en Inde à proposer une plate-forme omnicanale et continue de développer son réseau de magasins de détail.

Axis Capital, Credit Suisse Securities (Inde), Edelweiss Financial Services et Nomura Financial Advisory and Securities (Inde) étaient les gestionnaires de l’offre.

