MedSign: votre santé à portée de main

Vivan Daarole

MedSign est une start-up Healthtech œuvrant dans le domaine de la digitalisation des dossiers de santé et de la continuité des soins. Elle a été fondée en 2018 par les professionnels de la santé Kamlesh Patel, Shrihari Shidhaye et Vivan Daarole. La plate-forme MedSign vise à améliorer les résultats pour les patients en abordant deux éléments manquants de l’écosystème des soins de santé, c’est-à-dire en améliorant l’accessibilité des dossiers de santé des patients en temps réel, complets, transférables et transparents au point de service et en améliorant la continuité des soins.

Récemment, cette entreprise basée à Bengaluru a annoncé qu’elle avait levé un montant non divulgué en tant que fonds d’amorçage auprès de SMSRC, un conseiller stratégique et de recherche de premier plan destiné à l’industrie pharmaceutique en Inde et au Bangladesh, dans le cadre de sa collaboration stratégique. Shidhaye, fondateur-directeur de MedSign, a déclaré: «Alors que nous entamons notre prochain niveau de croissance, ce financement de démarrage de SMSRC nous aidera à renforcer nos offres sur le marché et ainsi à améliorer les soins aux patients en numérisant le parcours de santé des patients pour créer un système numérique complet. base de données médicale, sécurisée, facilement accessible et en temps réel pour les cliniciens et les patients. »

Daarole, fondateur-directeur de MedSign, a déclaré: «La dernière décennie a vu une vague de startups du secteur de la santé essayant d’aborder« l’accès aux soins de santé et l’abordabilité »mais l’accessibilité à des dossiers de santé complets et en temps réel des patients au point de soins et la continuité des soins aux patients. pourtant resté sans réponse, ce qui a eu un impact négatif sur la qualité et le coût des soins. MedSign est un écosystème numérique qui vise à améliorer les résultats de santé grâce à des soins améliorés aux patients en améliorant l’accessibilité des données de santé et la continuité des soins. »

La plate-forme MedSign propose trois suites de produits, MedSign Pro, MedSign Care et MedSign Connect. MedSign Pro est un logiciel / application de gestion clinique complet mais simple basé sur le DME qui aide les médecins à accéder facilement à l’historique de santé des patients, à générer des ordonnances en quelques clics et à suivre les paramètres de santé de manière continue pour fournir des soins personnalisés. Le deuxième produit, MedSign Care, est une interface pour les patients, qui leur permet de télécharger, d’afficher et de partager des dossiers de santé, de prendre des rendez-vous pour des consultations en clinique ou à distance et de suivre régulièrement les paramètres de santé.

Enfin, MedSign Connect démocratise les dossiers de santé des patients et les rend facilement accessibles aux cliniciens en temps réel sur le lieu de soins, en toute sécurité, permettant une approche de traitement multidisciplinaire.

