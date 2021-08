MedTech : Un programme pour rendre les soins de santé abordables et efficaces

Les PPP dans les soins de santé ont le potentiel d’accélérer et de fournir un accès plus profond aux masses dans l’arrière-pays du pays.

Par Himanshu Baid

Les secteurs de la santé et des dispositifs médicaux ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. L’évolution du paysage des technologies médicales, l’amélioration des mécanismes de prestation et de financement des soins de santé et l’évolution du profil des patients stimulent la croissance du secteur des technologies médicales. Cependant, l’industrie a été étouffée par certains obstacles clés à la croissance. Le plus important d’entre eux est le manque d’abordabilité, d’accessibilité, de sensibilisation et de disponibilité. Une question clé est donc de savoir comment augmenter la pénétration de la technologie médicale pour améliorer les résultats de santé en Inde. La réponse réside dans l’innovation. L’innovation en technologie médicale peut être l’outil pour rendre les soins modernes accessibles, disponibles et abordables en réduisant le coût du produit ou de la livraison. L’innovation ne doit pas se limiter aux produits. L’innovation du modèle commercial tout au long de la chaîne de valeur et la frugalité peuvent souvent générer des avantages significatifs pour toutes les parties prenantes, y compris les patients.

Pour que l’innovation ait un impact, la collaboration entre les acteurs de l’écosystème des technologies médicales est un facteur clé de succès. L’industrie doit passer d’un « modèle centré sur l’entreprise » à un « modèle de co-création ». Toutes les parties prenantes – gouvernement, industrie, universités, prestataires de soins de santé et prestataires d’assurance – doivent élaborer des stratégies et collaborer pour apporter un changement durable. L’industrie MedTech devra dériver des modèles commerciaux pour rendre les soins de santé abordables et les rendre accessibles aux masses.

La télémédecine vise à répondre aux besoins des consommateurs de soins de santé d’aujourd’hui et a la capacité de révolutionner la prestation des soins de santé. La mauvaise infrastructure des centres de santé ruraux ne permet pas de retenir les médecins dans les villages, qui se sentent isolés professionnellement et dépassés s’ils sont en poste dans des zones reculées. De plus, les habitants de ces régions préfèrent payer leurs dépenses de santé dans les hôpitaux des grandes villes.

La télémédecine peut s’avérer être le moyen le moins cher, ainsi que le moyen le plus rapide de combler le fossé entre les zones rurales et urbaines en matière de santé. Compte tenu des énormes progrès de l’Inde dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, la télémédecine pourrait aider à apporter des soins de santé spécialisés dans les coins les plus reculés du pays.

Le modèle de partenariat public-privé (PPP) en Inde a connu du succès dans d’autres domaines tels que les infrastructures, l’énergie, l’éducation, le développement urbain, le tourisme, etc. Cela peut également être la panacée aux problèmes de santé de l’Inde. Les PPP dans les soins de santé ont le potentiel d’accélérer et de fournir un accès plus profond aux masses dans l’arrière-pays du pays. Il a le potentiel d’améliorer le système de santé en mettant en commun l’expertise et les finances du secteur privé et les subventions du secteur public. Les technologies innovantes de la nouvelle ère adoptées par les acteurs privés peuvent rendre les soins de santé accessibles à l’Inde rurale.

Nous assistons à des solutions technologiques qui étaient à l’avant-garde pour traiter les personnes touchées par COVID-19. Ces solutions se présentaient sous la forme d’appareils IoT, d’équipements spécialisés pour la télémédecine, d’analyses de données, tous rivalisant pour le même espace – le domicile du patient – tous axés sur la prévention des maladies et l’intervention précoce.

En outre, il existe un fort besoin de changer d’orientation diamétralement et de passer d’un modèle de traitement à un modèle de prévention. La disponibilité d’outils de dépistage tels que les Holters, les appareils de radiographie portables, les équipements d’échographie portables, les échos, les enregistreurs à boucle externe (ELR), etc. améliorerait encore l’accessibilité des soins de santé de qualité dans les zones reculées.

Les habitants des villes de niveau 2 et de niveau 3 sont de plus en plus conscients de leurs risques pour la santé et adoptent de manière proactive des mesures de santé préventive. Les appareils médicaux tels que les glucomètres, les tensiomètres, les oxymètres de pouls, les analyseurs de graisse corporelle sont très demandés en raison de l’augmentation des cas de diabète, de maladies cardiovasculaires, de troubles respiratoires chroniques, d’obésité, etc. Ces appareils permettront aux patients de surveiller régulièrement leur santé. indicateurs et prendre en charge leur santé à domicile.

L’application de ces équipements de point de service ainsi que l’autotest seront plus répandus dans les années à venir. Les appareils numériques, qui fournissent des relevés de santé en temps réel, annulent l’exigence d’une intervention manuelle pour le diagnostic des statistiques vitales et offrent des données tout en offrant un accès à des médecins de qualité via des appareils connectés.

Les principales tendances en matière d’innovation dans les soins de santé devraient aider à développer des dispositifs médicaux abordables pour étendre la portée et l’accessibilité des services de santé au-delà des villes de niveau 1.

Le secteur MedTech doit s’associer avec le gouvernement pour investir dans le développement des compétences afin que les techniciens puissent utiliser facilement les nouveaux appareils technologiques dans les zones reculées. Les formations virtuelles et les événements d’apprentissage peuvent réduire le besoin d’une infrastructure supplémentaire pour le renforcement des compétences. Les entreprises doivent intensifier les programmes de formation médicale en ligne pour l’amélioration des connaissances des médecins et autres professionnels de la santé afin d’améliorer continuellement les soins aux patients.

Alors que les technologies médicales peuvent repousser les limites et redéfinir l’écosystème des soins de santé, il ne faut pas oublier que l’impact de telles initiatives dépend entièrement de leur adoption à grande échelle par les acteurs publics et privés de la prestation des soins de santé.

(L’auteur est le directeur général de Poly Medicure Ltd. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

