Medtronic et Stasis annoncent un partenariat pour améliorer l’accès au suivi des patients en Inde

La société de technologie médicale India Medtronic Private Limited, une filiale en propriété exclusive de Medtronic plc, a annoncé un partenariat stratégique avec Stasis Health Private Limited, une filiale en propriété exclusive de Stasis Labs Inc, pour étendre et étendre l’accès à leur état de l’art Stasis Monitor, un système de surveillance multi-paramètres de soins connectés au chevet du patient.

Le partenariat est un ajustement stratégique solide, tirant parti des forces respectives des deux sociétés et améliore la position de Medtronic dans l’espace de surveillance à distance tout en élargissant considérablement la portée de Stasis à travers l’Inde.

Le Stasis Monitor, qui a l’autorisation de mise sur le marché de la FDA, est un système de surveillance centralisé qui automatise et numérise la surveillance, la documentation et la communication des informations critiques sur les patients. L’ajout de Stasis Monitor au portefeuille de Medtronic étend la capacité de la société à servir les patients à l’intérieur de l’hôpital tout en offrant aux médecins la possibilité de surveiller à distance leurs patients.

Le moniteur de stase est utilisé dans les unités de soins intensifs d’urgence, les unités de soins intensifs chirurgicaux, les unités à haute dépendance, les unités abaisseurs et les chambres privées des patients. Contrairement aux moniteurs de chevet déconnectés conventionnels, le système de surveillance des soins connectés Stasis comprend – un moniteur de chevet qui surveille 6 signes vitaux, une tablette qui permet une surveillance intuitive et l’application Stasis qui permet une surveillance à distance sur tous les appareils.

Équipé pour fournir des données sur les patients à n’importe quel appareil via le cloud, le système est approprié pour les informations basées sur les données. Il comprend une batterie de secours pour déplacer les patients entre différents domaines de soins et fournit des données de tendance des signes vitaux 24 heures sur 24 ainsi que des alertes proactives alimentées par l’IA.

« L’ajout du moniteur de stase à notre portefeuille marque une autre étape importante dans la poursuite de notre engagement à améliorer l’expérience post-opératoire du patient. Il s’agit du premier partenariat de ce type de Medtronic en Inde et nous sommes fiers d’offrir une solution entièrement fabriquée en Inde, s’alignant sur la vision du gouvernement de Make-in-India. Ce système peut transformer n’importe quel hôpital en un hôpital intelligent en quelques heures et dans le monde post-pandémique, devrait contribuer à augmenter la productivité des soins infirmiers dans le but à long terme de créer de meilleurs résultats », a déclaré Madan Krishan, vice-président et directeur général de Medtronic Inde.

« Ce partenariat marque une étape importante dans la mission de Stasis de rendre les solutions de surveillance des soins connectées plus accessibles à tous », a déclaré Dinesh Seemakurty, co-fondateur de Stasis.

« Nous sommes ravis de nous associer à Medtronic pour transformer numériquement davantage d’hôpitaux et d’établissements de soins à travers l’Inde. Nous sommes convaincus que cela comblera davantage le fossé entre les médecins et leurs patients, tout en améliorant le flux de travail de gestion des patients et en réduisant l’exposition en personne entre les soignants et les patients », a-t-il ajouté.

De plus, le moniteur de stase utilise une intelligence artificielle prédictive (IA) brevetée et simplifie la transformation numérique dans les hôpitaux pour aider les infirmières et les médecins à identifier la détérioration des patients et à améliorer les résultats pour les patients. Le système a été testé de manière agressive par les plus grandes chaînes d’hôpitaux à travers l’Inde, avec plus de 50 000 patients suivis à ce jour.

