Medtronic lance le système Percept PC DBS pour les patients atteints de la maladie de Parkinson, du tremblement essentiel, de la dystonie et de l’épilepsie

De conception ergonomique, l’appareil Percept PC offre un confort accru et est indiqué pour les patients atteints de la maladie de Parkinson, de tremblements, de dystonie et d’épilepsie.

Inde Medtronic Private Limited, filiale à 100 % de Medtronic plc, a annoncé aujourd’hui le lancement du système Percept PC – Deep Brain Stimulation (DBS) pour les patients atteints de la maladie de Parkinson, de tremblements essentiels, de dystonie et d’épilepsie.

Le système doté de la technologie BrainSense est conçu pour capturer les signaux cérébraux tout en délivrant simultanément une stimulation thérapeutique, à l’intérieur et à l’extérieur de la clinique. De conception ergonomique, l’appareil Percept PC offre un confort accru et est indiqué pour les patients atteints de la maladie de Parkinson, de tremblements, de dystonie et d’épilepsie.

En 2016, on estimait que 6,1 millions de personnes dans le monde souffraient de la maladie de Parkinson. La prévalence en Inde a été estimée à 10 % de la charge mondiale, soit 5,8 lakhs. La maladie de Parkinson est un trouble progressif qui finit par entraîner une invalidité grave en raison de la gravité croissante des problèmes moteurs résistants au traitement et des symptômes non moteurs. Dans l’ensemble, les troubles du mouvement représentent 3 à 8 % des troubles neurologiques en Inde avec un taux de prévalence brut (TPC) variant de 31 à 45/100 000 au-dessus de 60 ans.

La thérapie DBS pour les troubles du mouvement a été acceptée et largement utilisée en clinique ces dernières années. La DBS est une thérapie individualisée délivrée à partir d’un petit appareil semblable à un stimulateur cardiaque, placé sous la peau de la poitrine ou de l’abdomen, pour envoyer des signaux électriques via des fils très fins (fils) à une zone ciblée du cerveau liée aux symptômes d’un trouble neurologique .

« Medtronic s’est toujours engagé à changer la norme de soins et à améliorer les résultats pour les patients. Avec Percept PC, les médecins peuvent désormais suivre les signaux cérébraux des patients et les corréler avec les actions ou les expériences enregistrées par les patients, telles que les symptômes, les effets secondaires ou la prise de médicaments. Cela permet un traitement de neurostimulation plus personnalisé et basé sur les données. Medtronic s’efforce de concevoir des innovations significatives qui exploitent la puissance des données pour améliorer les soins et l’efficacité globale », a déclaré Rahul Arora, responsable de la thérapie en neurosciences, Medtronic Inde.

En plus de la technologie BrainSense, le système Percept PC DBS présente plusieurs innovations de pointe, y compris le seul système DBS éligible pour les IRM 3T et 1,5T du corps entier, permettant aux patients d’accéder à une imagerie médicale de pointe.

Il est équipé d’une batterie intelligente pour une prédiction personnalisée de la durée de vie restante de la batterie, offrant une tranquillité d’esprit élevée lors de la planification du remplacement de l’appareil. Il a amélioré la longévité de la batterie par rapport au neurostimulateur PC Activa de Medtronic (lors de l’utilisation de paramètres et de fonctionnalités similaires) dans une conception plus petite (volume réduit) et ergonomique pour le confort du patient.

Outre des fonctionnalités telles que la faible largeur d’impulsion (durée de l’impulsion) offre des options de stimulation étendues.

Enhanced Patient Programmer s’appuie sur un appareil mobile Samsung convivial et personnalisé qui permet aux patients de gérer facilement leur traitement. Il est conçu pour faciliter l’extension des capacités à l’avenir via des mises à niveau logicielles – pour se préparer à la prochaine étape de DBS.

Le premier essai contrôlé randomisé de niveau I de Medtronic DBS Therapy pour les patients atteints de DBS (noyau sous-thalamique cible) indiqué dans la maladie de Parkinson et présentant une apparition récente de complications motrices a permis d’obtenir une amélioration statistiquement significative de 20 % du temps avec une bonne mobilité et aucune dyskinésie ) par rapport à 2 % (0,2 heure) avec le meilleur traitement médical (TMO) seul au suivi de 24 mois.

Medtronic plc (www.medtronic.com), dont le siège est à Dublin, en Irlande, est l’une des plus grandes sociétés de technologie, de services et de solutions médicales au monde. Medtronic emploie plus de 90 000 personnes dans le monde, au service des médecins, des hôpitaux et des patients dans plus de 150 pays.

