Medvedev atteint la demi-finale de l’US Open pour la troisième fois consécutive

russe Daniel Medvedev, tête de série numéro 2, a imposé son meilleur match face aux Néerlandais Botique Van de Zandschulp et l’a battu ce mardi en quatre sets avec des partiels de 6-3, 6-0, 4-6 et 7-5, pour atteindre les demi-finales de l’Open des États-Unis pour la troisième fois consécutive. Medvedev, qui affrontait pour la première fois le numéro 117 mondial Van de Zandschulp, a continué son jeu imparable et, bien qu’il ait renoncé à son premier set jusqu’à présent ce tournoi à la fin, il a atteint l’objectif de la victoire en deux heures et 22 minutes. dans lequel il a contribué 36 gagnants pour 24 fautes directes, en plus de placer 13 as et de n’avoir commis qu’une double faute, tandis que Van de Zandschulp, 25 ans, avait 36 ​​gagnants pour 34 fautes directes et a divisé 4 et 4 les as et les doubles fautes.

Le numéro deux mondial et finaliste de l’Open en 2019 a remporté le Français Richard Gasquet, l’Allemand Dominic Koepfer, l’Espagnol Pablo Andújar et l’Anglais Daniel Evans, vingt-quatrième tête de série. Le Russe a remporté 16 de ses 18 derniers matches depuis Wimbledon, dont son quatrième trophée ATP Masters 1000 à Toronto lorsqu’il a battu l’Américain Reilly Opelka.

Après avoir dominé les deux premiers sets, le deuxième sans permettre à Van de Zandschulp de faire un match, Medvedev a perdu sa concentration dans le troisième et le jeune tennisman néerlandais en a profité pour faire son meilleur tennis et casser le service du numéro deux dans le monde. Tous deux ont maintenu leur service au quatrième set jusqu’au douzième jeu, Medvedev, qui avait déjà eu la première balle de match, au dixième, a profité du deuxième qu’il a joué pour s’assurer la victoire.

Le prochain rival de Medvedev sera le Canadien Félix Auger Aliassime, douzième tête de série, qui a avancé après l’abandon de l’Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 55 mondial, pour cause de blessure.

Van de Zandschulp est entré à l’US Open avec seulement 11 matchs de tournée à son actif. Il n’avait même pas visité les États-Unis avant quinze jours, mais après avoir dépassé le classement et remporté des victoires exceptionnelles au tableau principal contre des joueurs comme le huitième tête de série Norvégienne Casper Ruud et l’onzième tête de série Argentin Diego Schwartzman. Van de Zandschulp est devenu le premier Néerlandais à atteindre les quarts de finale d’un championnat majeur depuis Sjeng Schalken à Wimbledon 2004.

Double

Le couple formé par les Espagnols Marcel granollers et l’argentine Horacio Zeballos, deuxièmes favoris, ont été éliminés ce mardi à perdre par 6-7 (5), 6-4 et 6-4 avant le scotch Jamie Murray et le brésilien Bruno Soares, septième tête de série, en quarts de finale du double. Bien que Granollers et Zeballos aient fait le premier tour, grâce à la bonne couverture du filet et aux retours du fond de la piste, ils n’ont pas pu avec le meilleur service et le repos de Murray et Soares. La paire gagnante a également obtenu les pauses nécessaires pour toujours contrôler le tableau d’affichage et atteindre les demi-finales de l’Open.

Leurs rivaux seront le duo formé par le Slovaque Filip Polasek et l’Australien John Peers, huitième favori, qui l’a emporté 6-2, 6-3 sur les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, troisième tête de série.

Sabalenka, le rival de Fernández

joueur de tennis biélorusse Aryna Sabalenka, tête de série numéro 2, a atteint pour la première fois les demi-finales de l’Open des États-Unis en s’imposant ce mardi par 6-1 et 6-4 à la Tchèque Barbora Krejcikova, huitième favori. Sabalenka, 23 ans, qui était également demi-finaliste à Wimbledon cette année et disputera l’Open pour la quatrième fois, aura la Canadienne comme prochaine rivale. Leyla Fernandez, qui lors du premier quart de finale s’est imposé 6-3, 3-6 et 7-6 (5) face à l’Ukrainienne Elina Svitolina, cinquième favorite. Le duel entre les deux sera le premier qu’ils disputent sur le circuit WTA avec Fernández à la 73e place mondiale.

Sabalenka, qui affrontait Krejcikova, 25 ans, championne en titre de Roland-Garros pour la deuxième fois, n’a laissé aucun choix à sa rivale et a dominé tout au long du match de 86 minutes. La demi-finaliste de l’Open a terminé le match avec 22 vainqueurs et 23 fautes directes, ainsi que six as et sept doubles fautes, son seul point faible du match, même si elle n’a abandonné qu’une seule fois pour quatre breaks qu’elle a effectués.

Alors que K Krejcikova, qui au quatrième tour était le bourreau de l’Espagnol Garbiñe Muguruza, tête de série neuvième, et disputait l’Open des États-Unis pour la première fois, a terminé le match avec seulement 14 vainqueurs et a commis 29 fautes directes.