Medvedev, comme un coup jusqu’au bout

20/11/2021 à 16h28 CET

russe Daniel Medvedev, numéro 2 du classement et champion en titre, est devenu ce samedi le premier finaliste de la finale de l’ATP à Turin, en battant le Norvégien Casper Ruud, huitième tête de série, 6-4 et 6-2, en demi-finale.

Medvedev, qui a remporté cette année le premier Grand Chelem de sa carrière à New York, a mis une heure et 20 minutes à vaincre Ruud, qui a terminé un tournoi tout aussi brillant, pouvant atteindre les demi-finales lors de ses débuts seniors.

Le joueur russe a prolongé sa séquence de victoires consécutives lors des finales ATP à neuf, après avoir remporté le titre avec des victoires complètes à Londres, avec un tennis solide, un service formidable, avec lequel il n’a concédé que huit points, et sans grandes dépenses d’énergie. Il n’a pas accordé de balle de break à Ruud et a pris le service trois fois de son rival, une fois dans le premier set et deux fois dans le second, pour construire une victoire confortable.

Il a ajouté sa troisième victoire en autant d’affrontements avec Ruud, après celles de Majorque 2021 et de la Coupe ATP 2020.

Le Russe attend désormais son rival pour la grande finale, qui sera l’une des Serbes Novak Djokovic, numéro 1 mondial et allemand Alexandre Zverev, numéro 3. Djokovic et Zverev Ils se réuniront à 21h00 heure locale (20h00 GMT) ce samedi.

Le Serbe a remporté sept des dix précédents, mais Zverev Il s’est vu refuser le titre lors de la finale des Jeux olympiques de Tokyo en août dernier.