Medvedev détrône Novak Djokovic

13/09/2021 à 17h05 CEST

Le joueur de tennis numéro 2 mondial Daniil Medvedev a clairement battu Novak Djokovic en finale de l’US Open et a remporté son premier Grand Chelem. A 25 ans et après trois finales perdues, a battu un joueur de tennis serbe en trois sets (6-4, 6-4 et 6-4) qui est tombé en panne et a fondu en larmes à cause de la tension à la fin du match.

Le Russe, qui a vengé la défaite à l’Open d’Australie début 2021 en évitant l’année parfaite de Djokovic, a montré un excellent niveau de jeu: il a grandi à partir du service et a forcé le Serbe à jouer constamment sur la ligne de fond. Ses gros coups ont désespéré le n°1 qui a même cassé sa raquette dans le troisième et dernier set.

Novak Djokovic, de cette façon, ne pouvait pas égaler Rod Laver en tant que seul joueur de tennis capable de conquérir les quatre Grand Chelems (Open d’Australie, Roland Garros, Wimbledon et US Open) au cours de la même année civile. Il est également resté aux portes de la médaille d’or olympique, où Zverev l’a séparé en demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Une victoire historique pour le tennis russe

La victoire de Daniil Medvedev est historique à bien des égards. Non seulement il a évité la séance plénière de Novak Djokovic, mais il maintient aussi l’égalité sur le podium des Grands Chelems réalisés : le Serbe est tombé et n’a pu venir à bout de Rafa Nadal et Roger Federer, tous deux avec 20. Ce record se poursuivra, au moins jusqu’au début de 2022, lorsque le Serbe essaiera à nouveau à l’Open d’Australie.

Le numéro 2 mondial est également devenu le deuxième joueur russe à être sacré en territoire nord-américain.: jusqu’à présent, seul Marat Safin (2000) avait réussi à s’imposer à l’US Open. Mais c’est que Il est également le troisième joueur de tennis de l’Est à remporter au moins un Grand Chelem : Yevgueni Kádelnikov (Roland Garros 1996 et Australie Open 1999) et Marat Safin (US Open 2000 et Australie Open 2005) étaient les seuls.