Medvedev et Camila Giorgi remportent la victoire au Canada

16/08/2021 à 01:52 CEST

Europe Presse

Le joueur de tennis russe Daniel Medvedev Il a conquis son quatrième Masters 1000 ce dimanche en battant (6-4, 6-3) l’Américain Reilly Opelka en finale du tournoi ATP à Toronto, tandis que En finale de Montréal, dans l’épreuve canadienne WTA, l’Italienne Camila Giorgi a battu la Tchèque (6-3, 7-5) Karolina Pliskova.Medvedev a battu une autre canonnière américaine, comme il l’a fait en demi-finale avec John Isner, à soulever son quatrième titre dans cette catégorie en cinq finales, la douzième au total de son record. Le numéro deux mondial a sauvé un quatrième match engagé, avec trois balles de break contre, puis s’est cassé.

Opelka a perdu sa meilleure arme et une partie de sa concentration. Le Russe a de nouveau posé des problèmes aux autres et a réussi à s’échapper à nouveau, cette fois tôt, dans le deuxième set. L’Américain, à la recherche de son troisième et plus important titre, a cédé à un Medvedev qui a ajouté Toronto à sa collection de 1 000 de Paris, Shanghai et Cincinnati.

De plus, au tournoi WTA de Montréal, également en catégorie 1000, Giorgi a surpris la quatrième tête de série, pour soulever le plus gros trophée de sa carrière et le troisième au total, trois ans après la dernière. L’Italienne a battu Pliskova, Eastbourne et Tokyo 2020 pour la troisième fois cette année, très fiable avec son service.