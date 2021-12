Medvedev irrite la foule de la Madrid Arena

04/12/21 à 17:10 CET

.

Numéro deux dans le monde, Daniel Medvedev, a irrité le public qui assistait à la Madrid Arena pour assister à la demi-finale de la Coupe Davis entre la Russie et l’Allemagne, en raison de l’agitation qu’il a fait après avoir facilement gagné à Jan Lennard Struf.

Le numéro un de l’équipe russe a notamment célébré la victoire en indiquant du doigt sa présence sur le court, sa continuité dans la compétition et en demandant le calme aux supporters qui ont manifesté leur mécontentement face à son attitude.

« Es una broma, no era nada hacia la grada. Es una forma de celebrar. Lo hacemos en el vestuario. Lo he visto hacer a otros jugadores como Cristiano Ronaldo y no es nada, no pasa nada », explicó en Movistar el número dos du monde.

« Battre l’Espagne a été le point culminant. Battre l’Espagne à Madrid, pour nous tous, nous a rendus très heureux. Nous étions heureux dans le vestiaire de battre les favoris du public et c’était un sentiment très agréable et j’en suis très heureux. » ajoutée Medvedev après la réunion pendant que le public le huait.