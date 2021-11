Medvedev remporte un match disputé contre Sinner et compte huit victoires. Le vainqueur du duel entre Djokovic et Zverev sera mesuré.

19/11/2021 à 00h24 CET

Le russe Daniil Medvedev, numéro 2 mondial et actuel champion, a remporté un marathon de deux heures et 29 minutes ce jeudi contre l’Italien Jannik Sinner (n.11) par 6-0, 6-7 (5) et 7-6 (8), ce qui lui a permis d’atteindre les demi-finales invaincu et d’étendre à huit sa séquence de victoires consécutives en finale de l’ATP.

Medvedev, leader du groupe rouge, a pris seulement 25 minutes pour approuver Sinner 6-0, mais l’Italien, à ses débuts en finale, a eu une belle réaction et a obtenu deux balles de match dans le bris d’égalité du troisième set.

Le joueur russe, vainqueur de l’US Open, a perdu le bris d’égalité du deuxième set 7-5 et il a dû récupérer un break en retard dans le quart décisif, face à un Sinner qui est entré dans le tableau de ce tournoi après la blessure de son compatriote Matteo Berrettini.

Même si le jeu n’avait aucune pertinence au niveau de la classification, car Medvedev était déjà premier du groupe et Sinner était déjà éliminé, le Pala Alpitour de Turin a connu une rencontre sous haute tension.

Et il y avait aussi des controverses de Medvedev avec les fans locaux. Dans le septième jeu du set décisif, avec Sinner menant 4-2, le russe semblait perdre son sang-froid et il a toujours servi avec une puissance maximale et une attitude peu concentrée, ce qui a provoqué les sifflets des spectateurs.

Mais aussi Il était le protagoniste de gestes de haute sportivité, comme lorsqu’il a remis à Sinner le point décisif pour 5-5 en renonçant à le rejouer, malgré un mauvais appel de l’arbitre.

Dans le bris d’égalité décisif, Medvedev a annulé un ballon de match à 6-5 et un autre à 8-7, avant de se faire imposer par un 9-8 final.

Ce triomphe a permis au Russe de s’adapter à un chèque de 173 000 $.

Son rival en demi-finale sera connu ce vendredi, lorsque le programme du groupe vert se terminera. La première demi-finale sera jouée par le Serbe Novak Djokovic et allemand Alexandre Zverev.