Medvedev se venge de Carreño en l’écrasant à Cincinnati

20/08/2021 à 23:11 CEST

Roger Payro

Dur ‘vendetta’ de Daniil Medvedev sur Pablo Carreño. Le Russe, battu fin juillet par les Espagnols en quarts de finale des Jeux Olympiques de Tokyo, où l’Asturien a remporté le bronze, s’est qualifié pour les demi-finales du Cincinnati Masters 1000 après l’avoir soutenu. un doublé 6-1 en 56 minutes de jeu.

La supériorité du Moscovite a été remarquée dès le début, bien que Les erreurs de Carreño ont facilité son travail. L’Espagnol a “donné” son premier match au service et bien qu’il ait remporté le match suivant à zéro, il a rapidement été mené 4-1 dans le jeu électronique. Une nouvelle pause dans le sixième jeu du match a été le prélude à un manga que Daniil a pris en seulement 20 minutes.

Different a commencé la deuxième manche, avec un Carreño beaucoup plus combattant qu’il a dû se donner à 200% aux points de scratch face à une version imposante du Russe. Il a économisé jusqu’à trois balles brisées mais à la fin, Medvedev a fait faillite et a réalisé une nouvelle initiative qu’il n’a plus libérée. Une autre pause dans le service suivant de l’Asturien lui a permis d’obtenir 4-0 et malgré le fait que Carreño a évité le beignet a redonné le service pour tomber 6-1.

Dans la case femelle, Paula Badosa continue de montrer sa croissance. L’Espagnole de 23 ans a battu la Kazakh Elena Rybakina 6-2, 7-6 (5) et atteint les quarts de finale. Cela lui a permis assurer une nouvelle montée dans le classement WTA, où au moins lundi sera le numéro 26. Maintenant, il était 29. Cependant, son plafond n’a peut-être pas atteint ici, car ce lendemain matin, l’Espagnol affrontera le Tchèque Karolina Pliskova.

Qui est-ce ils ont déjà le ticket pour les demi-finales et ils affronteront pour une place en finale sont l’Australien et numéro 1 Ashleigh Barty, qui a battu la Tchèque Krekcikova 6-2, 6-4, et Angélique Kerber. L’Allemande a remporté le premier set 6-4 et avec 3-3 dans le deuxième set, la Tchèque Petra Kvitova a pris sa retraite.