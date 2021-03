Le joueur de tennis russe Daniil Medvedev, 25 ans, a été couronné à l’ATP 250 d Marseille et est entré dans l’histoire. Dépassé Rafael Nadal en tant que numéro deux du classement ATP et est devenu le premier joueur en dehors du « Big 4 » (Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray et Nadal lui-même), qui sera présenté comme le top 2 mondial depuis 2005.

L’ATP a mis à jour son classement et a placé Medvedev juste derrière Djokovic, le plus vieux leader de tous les temps. De cette manière, le Russe prend le relais de Lleyton Hewitt en tant que dernier «intrus» à prendre le contrôle du Top 2 et à s’asseoir à la même table que les «Big 4» du tennis mondial. Quelque chose dont les noms propres aiment Juan Martin del Potro, Tomas Berdych ou David Ferrer Ils n’ont pas pu l’obtenir, mais Medvedev est devenu réalité.

La montée en puissance de Medvedev a été le seul changement dans un Top 10 qui est toujours commandé par Djokovic et que les Espagnols traquent Roberto Bautista, qui est déjà onzième lors de son entrée en finale à Doha.

Top 10 du classement ATP