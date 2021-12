Meek Mill fait don de 500 000 $ de cadeaux aux familles de Philly

Le Père Noël peut laisser passer Philadelphie… Meek Milla couvert sa ville natale pour les vacances, car il offre plus d’un demi-million de dollars en cadeaux de feu !!!

TMZ a appris que Meek prévoyait de reprendre le Philly’s Convention Center le week-end prochain pour distribuer un énorme sac plein de cadeaux aux familles dans le besoin, comme des vélos, des cartes-cadeaux de jeux vidéo, des ordinateurs portables, des tablettes, des poupées et bien plus encore.

Le rappeur né et élevé à Philadelphie fait également appel à ses amis – propriétaire des Patriots Robert Kraft, partenaire des Sixers Michel Rubin et les managers de Meek chez Roc Nation soutiennent l’énorme cadeau.

décembre 2020

L’événement, prévu pour dimanche prochain, sera un cadeau plus rapproché et plus personnel que Meek n’a pu le faire l’année dernière pendant la pandémie. Vous vous souvenez peut-être de ce moment réconfortant – il a fait livrer des cadeaux, surprenant les familles … mais ne pouvait que chat vidéo avec eux.

Cette année, Meek pourra les voir en face à face au Convention Center. On nous dit qu’il fera également un don de 30 000 $ à la section locale de Twelve Days of Christmas … une organisation de bénévoles qui fournit également des familles pendant la saison des vacances.