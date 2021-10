Meek Mill quitte l’avion à cause d’une hôtesse de l’air «raciste»

Meek Mill a menacé de descendre d’un avion après une rencontre avec ce qu’il appelle un agent de bord «raciste».

Le rappeur Expensive Pain est monté à bord d’un jet privé vendredi (29 octobre) peu de temps avant d’être confronté à un membre d’équipage, qui l’a accusé, lui et son équipage, de fumer de l’herbe. Dans la vidéo partagée sur son histoire Instagram, Meek peut être vu assis dans l’avion et s’adressant à l’homme.

« Nous venons de marcher ici il y a 30 secondes », dit-il au préposé, qui prétend avoir senti de l’herbe.

Après s’être rendu compte qu’il avait offensé ses passagers, le préposé s’est excusé. « Je vais essayer de résoudre ce problème », dit-il à Meek.

Mais Meek n’était pas satisfait de sa réponse et a menacé de descendre de l’avion. « Descendons de l’avion. Je ne me sens pas en sécurité dans cet avion », dit-il à son équipage.

L’hôtesse de l’air peut être vue en train d’ouvrir la porte, mais on ne sait pas si Meek est réellement descendu de l’avion. Il a dit qu’il cherchait à réserver un autre vol de New York à Atlanta.

Dans sa légende, Meek a qualifié l’hôtesse de l’air de « chatte raciste », ajoutant: « Son énergie depuis notre arrivée, je savais qu’il était raciste ».

Plus tôt dans la semaine, Meek a fait la une des journaux après avoir appelé sa maison de disques, affirmant qu’il n’avait pas reçu d’argent pour sa musique. « Je ne suis pas payé pour la musique et je ne sais pas combien d’argent les labels me rapportent !!!!! j’ai besoin d’avocats au plus vite !!! il a écrit.