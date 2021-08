Meena nouveau plan et Liam apprend le secret de Leyla ? 10z viral

En veille pour tous les spoilers d’automne (Photos: ITV)

Vous pourriez vous attendre à ce que l’automne à Emmerdale soit une belle saison paisible et calme.

Les couchers de soleil sont magnifiques sur les Dales, le village est plein de couleurs automnales et l’air est frais et vif le matin…

D’accord, nous n’avons pas peint l’image la plus précise de l’automne à Emmerdale car en fait, cette saison à venir sera pleine d’ennuis et de drames alors que Meena (Paige Sandhu) met en place un autre plan mortel, quelqu’un fait face à un nouveau problème et un nombre de personnages courent le risque que leurs secrets soient dévoilés.

Alors que se passe-t-il?

Nous allons jeter un coup d’oeil…

Tracy tombe en panne, mais acceptera-t-elle de l’aide ?

L’inquiétude pour Tracy va grandir (Photo: ITV)

L’une des plus grandes histoires des premières semaines de l’automne est celle impliquant la nouvelle maman en difficulté Tracy (Amy Walsh).

Toujours aux prises avec son PND, la santé de Tracy prendra une tournure préoccupante lorsqu’elle dira à un chauffeur de taxi qu’elle quitte le village sans Nate (Jurell Carter) et Frankie et ne reviendra jamais.

Lorsqu’une Faith (Sally Dexter) inquiète se rend compte de l’état d’esprit de Tracy, elle part à sa recherche, et il ne lui faut pas longtemps avant de trouver la mère paranoïaque et à la recherche de l’arbre de son père.

Faith se rend compte que Tracy souffre de dépression postnatale, mais Tracy demandera-t-elle de l’aide ?

Meena cible à nouveau Vic, mais va-t-elle la tuer ?

Victoria continue de faire obstacle au plan de Meena (Photo: ITV)

L’alchimie de Vic (Isabel Hodgins) et David (Matthew Wolfenden) dérange Meena depuis des semaines.

Après avoir kidnappé Theo, Meena espérait que cela aurait suffi à ruiner l’amitié de David avec Vic.

Peu de temps après avoir pénétré par effraction dans la maison de Vic, Meena commence à salir ses affaires.

Mais quand Vic arrive, Meena se cache et attrape un presse-papier, prêt à l’utiliser.

Leanna (Mimi Slinger) a perdu la vie lorsqu’elle s’est mise en travers du plan de Meena, mais la même chose pourrait-elle arriver à Vic ?

David découvre le côté obscur de Meena ?

David ne sait toujours pas de quoi Meena est capable (Photo: ITV)

Quelques instants après que Meena est entrée par effraction dans la maison de Vic, elle arrive au pub.

Lorsque David parle à Meena et essaie de la convaincre d’aider Manpreet (Rebecca Sarker) suite à l’annonce de l’hospitalisation d’Aiesha, il est distrait lorsque le presse-papier de Vic tombe de son sac.

Meena peut-elle couvrir ses traces ?

Ou cela pourrait-il être le début de la méfiance de David envers son partenaire?

Liam découvrira-t-il le secret de la fausse couche de Leyla ?

Liam n’a aucune idée de ce que Leyla traverse (Photo: ITV)

Liam (Jonny McPherson) a clairement fait comprendre à Leyla (Roxy Shahidi) que pour aller de l’avant et guérir, il devait vivre une vie sans drame ni surprises.

Ce qui était évidemment un timing terrible pour Leyla, qui venait de découvrir sa grossesse.

Bientôt, Leyla commencera à soupçonner qu’elle fait une fausse couche, mais en se concentrant sur la protection de Liam, dira-t-elle même à son mari ce qu’elle traverse ?

Le fait de garder ce secret massif risque-t-il de détruire leur mariage pour de bon ?

Le plan de Russ pour Wendy et Vic

Russ demande de l’argent (Photo: ITV)

Evil Russ (Rob Jarvis) est arrivé au village il y a quelques semaines, à la grande horreur de Wendy (Susan Cookson).

Son ancien partenaire est dans les Dales et veut de l’argent, en particulier l’argent que sa mère a donné au fils de Vic, Harry, dans son testament.

Russ a clairement indiqué que s’il n’obtenait pas ce qu’il voulait, Wendy et Vic en subiraient les conséquences.

C’est un homme violent et dangereux, mais jusqu’où ira-t-il ?

Liv est aidée par Laurel alors que sa lutte continue

Laurel continue d’aider Liv (Photo: ITV)

La pauvre Liv (Isobel Steele) a fait de son mieux pour rester dans le droit chemin, mais elle n’a pas eu beaucoup de chance.

Après l’épreuve avec Noah (Jack Downham), Liv a de nouveau du mal à se rétablir, alors Laurel (Charlotte Bellamy) lui offre quelques encouragements.

Mais cela suffira-t-il ?

En fin de compte, la seule personne qui peut empêcher Liv de consommer de l’alcool est elle-même, mais peut-elle continuer sa cure de désintoxication pour recommencer à vivre une vie meilleure ?

Quelle est la prochaine étape pour Mack et Ryan ?

Amis? Ou ennemis ? (Photos : ITV)

Mack (Lawrence Robb) et Ryan (James Moore) se sont liés d’amitié depuis qu’ils ont emménagé ensemble.

Après la confrontation de Charity (Emma Atkins), Mack a décidé de ne pas impliquer Ryan dans ses crimes louches, mais Ryan a quant à lui d’autres idées.

En arrivant dans les Dales, Matty (Ash Palmisciano) trouve l’après-rasage contrefait de Ryan et le confronte à ce sujet, mais cela pourrait-il conduire à une implication de la police ?

Comment Mack se sentira-t-il s’il est par inadvertance responsable d’avoir causé des ennuis à Ryan ?

